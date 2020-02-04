Биография

Родилась 10 марта 1964 года в поселке Софиевка Днепропетровской области.

Семья

Валентина Гинзбург состоит в браке. Супруга зовут Валерий Владимирович Войченко. Известно также, что у нее есть внук.

Образование

В 1987 году окончила Днепропетровский медицинский институт ордена Трудового Красного Знамени по специальности “лечебное дело”.

Затем поступила в Днепропетровский институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. Окончила его в 2007 году и стала магистром госуправления.

В 2015 году стала доктором медицинских наук.

Карьера и бизнес

Осенью 1987 - летом 1988 года Валентина Гинзбург была врачом-интерном в отделении терапии днепропетровской Городской клинической больнице №1. Затем до 1995 года работала акушером-гинекологом в том же медучреждении. В ноябре 1995 года ее назначили заведующей женской консультации.

В октябре 2000 года Валентина Григорьевна стала главным акушером-гинекологом Управления по охране здоровья в Днепропетровской областной госадминистрации. В январе 2004 года — замначальника этого Управления.

В 2005 — 2007 годах работала заместителем руководителя Главного управления здравоохранения по Днепропетровской области, а также начальником управления лечебно-профилактической помощи.

В конце 2007 года Валентина Гинзбург стала главой Департамента здравоохранения Днепровской ОГА. На этом посту она задержалась до февраля 2015 года.

В 2012 — 2014 годах служила помощником Вячеслава Задорожного, нардепа от фракции “Партии регионов”. Она давала консультации на общественных началах.

После год преподавала социальную медицину в Днепропетровском институте традиционной и нетрадиционной медицины. В 2016 года около месяца (с марта по апрель) работала директором и заведующим в Днепропетровском отделении госпредприятия “Биоимплант”, которое курирует украинский Минздрав. Потом до сентября была советником главы Киевской облгосадминистрации Максима Мельничука.

В том же 2016 году Валентина Гинзбург пыталась стать директором Департамента здравоохранения КГГА, но провалилась на конкурсе. Но в марте 2017 года таки пробилась в столичную госадминистрацию на должность замдиректора ведомства — Дмитрия Турчака. Заняла пост начальника Управления по организации медпомощи.

С 30 сентября 2017 года стала исполняющим обязанности директора, когда Дмитрий Турчак ушел в отставку. А 23 октября ее назначили полноправным главой Департамента здравоохранения.

Компромат и слухи

СМИ связывают с Валентиной Гинзбург много громких скандалов. По данным источников, чиновница замешана в трагической истории в Каменском. В 2009-2010 годах в родильном отделении городской больнице №9 скончались 62 ребенка.

“26 из которых якобы были похоронены больницей. Однако во время эксгумации нашли останки только одного младенца”, — сообщают медиа.

Предполагалось, что эта “махинация была частью схемы по торговле детьми”. Другие источники отмечают: “расследование обрывается на Валентине Гинзбург. Ее связывают еще с двумя женщинами во власти - экс-министром здравоохранения Раисой Богатыревой и народным депутатом Татьяной Бахтеевой”.

По данным журналистов, в 2012 году Гинзбург рьяно отстаивала интересы “Партии регионов” на выборах и приказала руководству медучреждений голосовать за нужную политсилу.

“Ее задержали правоохранители и возбудили уголовное дело по факту, что Валентина Гинзбург, якобы, заставляла врачей во время выборов-2012 обеспечить 70% голосов за «Партию регионов» на участках, расположенных в медицинских учреждениях”, — пишут медиа.

25 июля 2014 года чиновницу официально обвинили в злоупотреблении служебным положением. В деле было семь потерпевших.

“Тогда Гинзбург посадили под круглосуточный домашний арест и обязали постоянно носить электронный браслет. Впрочем, как оказалось позже, она его не носила. От занимаемой должности чиновницу отстранили, а вот уволить ее так и не смогли, т.к. она ушла в декретный отпуск по уходу за внуком”, — передают СМИ.

В 2015 году украинское законодательство изменилось. Согласно новым нормам, Валентина Гинзбург не нанесла крупного материального ущерба, а потому была освобождена.

Стало известно и о других схемах Валентины Гинзбург в Днепре. По данным СМИ, она «купила томограф за 19 млн. Без программного обеспечения, хотя именно такой частная клиника приобрела за 12 млн». А вдобавок: “Валентина Гинзбург потратила 14 млн. на диспетчерскую для быстрой, которую так и не открыли”.

В СМИ появилась информация о том, что “Гинзбург с легкостью избавлялась от “неудобных” и “малобюджетных” главврачей, заменяя их теми, которые были готовы выкладывать от 50 до 200 тысяч долларов за назначение”.

Анонимный источник рассказал журналистам о темных связях главы Департамента здравоохранения КГГА: «Из медицины ее «смотрящий» — Домбровский. Его в ресторане «Эгоист» часто видят с народным депутатом Бахтеевой. Вот она, скорее всего, и перетянула Гинзбург из Днепра в Киев».

В декларации за 2018 год нашли коррупционный след. Чиновница указала в отчете квартиру в новом жилом комплексе в Киеве, хотя никогда не вела бизнеса. Как пишут СМИ: “Согласно объявлений купли-продажи в интернете мы также нашли примерную цену жилья - это около 90 000 долларов”. В самом отчете указана стоимость: 1 138 269 гривен. Вряд ли такую можно купить на обычную зарплату госслужащего.

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