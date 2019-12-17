Террористические войска, подконтрольные Кремлю, не прекращают обстрелы вдоль линии соприкосновения

Об этом в утренней сводке сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что за минувшие сутки, 16 декабря, оккупационные формирования "Л/ДНР" пять раз нарушали режим прекращения огня.

По информации наших военных, в течение суток противник обстреливал позиции бойцов ВСУ с запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности "Север" штабом ООС был зафиксирован один вражеский обстрел: неподалеку Крымского – из минометов калибра 82 мм было выпущено 20 мин;

Еще четыре раза российско-оккупационные войска "Л/ДНР" нарушали режим прекращения огня в зоне ответственности "Восток": вблизи Верхнеторецкого – из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия; возле Шахты Бутовка – с подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; в районе населенного пункта Павлополь – из минометов калибра 82 мм; неподалеку Широкиного – из 82 мм минометов было выпущено 10 мин.

Увы, но в течение предыдущих суток не обошлось без потерь среди личного состава сил ООС. Вследствие вражеских обстрелов со стороны российских террористов один военнослужащий ВСУ получил ранения.

Уже от начала текущих суток, 17 декабря, российско-оккупационные формирования "Л/ДНР" успели нарушить режим прекращения огня.

Как информирует пресс-центр штаба ООС, вражеский обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия был зафиксирован вблизи Новолуганского.

Ранее мы сообщали о том, что российских боевиков ждет расплата на Донбассе. Как отметил артиллерист резерва Андрей Кобзарь, ни одно разведение войск на участках линии разграничения на территории Донбасса абсолютно не имеет смысла, ведь у президента России свои планы на этот счет.

Он также посоветовал, на основных трех линиях разграничения, где украинская сторона уже отвела войска, следует как можно быстрее все заминировать. Кроме того Кобзарь заявил, то необходимо стрелять там по всему, что движется в том случае, если оно будет делать попытки интегрироваться в ряды украинских военных.

Напомним, Путинские боевики ВСУ устроили ад на Донбассе: "разорвало на куски".

Как сообщала Politeka, боевики прорвались и устроили бойцам ВСУ настоящий ад: подробности роковой ночи.

Также Politeka писала, что боевики жестоко убили молодого украинского офицера: "ему было всего 24".