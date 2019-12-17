Поездка на автобусе обернулась трагедией для пассажиров

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

По информации спасателей, жуткое ДТП произошло вчера вечером, 16 декабря.

В частности, пассажирский автобус, который следовал из Херсона в Москву, попал в ДТП на территории Черниговской области.

В пресс-службе ГСЧС подчеркнули, что в районе населенного пункта Мосты пассажирский автобус допустил столкновение с грузовым автомобилем, что привело к страшной трагедии.

Удар был настолько сильным, что автобус с людьми разорвало на части. По последним данным, в результате ДТП под Черниговом погибли три человека, еще 15 получили ранения и были госпитализированы в Бахмацкую центральную больницу.

Информацию о смертельном ДТП уже подтвердили в Департаменте во вопросам гражданской защиты ОГА.

На месте работали следователи ГУ НП в Черниговской области. Правоохранители устанавливают личности погибших и обстоятельства, которые спровоцировали кровавое ДТП на трассе.

Ранее мы сообщали о страшном ДТП, которое произошло в России. Автобус, переполненный людьми, внезапно слетел с моста в реку.

На момент трагедии в транспортном средстве находились 43 человека. В результате падения с моста погибли 19 человек, еще 21 пассажир получили травмы и были госпитализированы. Также известно, что автобус рейс выполнял частный перевозчик из Читы.

Позже стало известно, что большинство пассажиров смогли выжить благодаря ремням безопасности. ДТП могло произойти по вине водителя, который, скорее всего, не справился с управлением на опасном участке дороги.

Александр Чернявский, который находился в салоне автобуса, рассказал подробности трагедии. По его словам, перед аварией водитель транспортного средства ехал довольно медленно.

Очевидец трагедии также рассказал, что спасение пострадавших значительно затрудняло то, что автобус упал на на крышу и собственным весом сплющил многих пассажиров.

Напомним, масштабная авария на украинской трассе: "11 машин превратились в груду металла".

Как сообщала Politeka, автобус с россиянами разбился в ДТП: «тела разбросаны вокруг».

Также Politeka писала, что соратник Зеленского впервые показался после ДТП, фото из больницы.