Оккупанты в очередной раз пошли на эскалацию конфликта на Донбассе

Об этом говорится в утренней сводке, которую традиционно публикует пресс-центр штаба ООС в социальной сети Facebook.

Отмечается, что за минувшие сутки, 17 декабря, российско-оккупационные подразделения "Л/ДНР" сразу семь раз нарушали режим прекращения огня, обстреливая позиции ВСУ вдоль линии соприкосновения.

По информации военных, подконтрольные Москве террористы стреляли по нашим позициям из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксировано активность вражеских снайперов.

В зоне ответственности "Север" штаб ООС насчитал пять вражеских обстрелов: дважды вблизи Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; два раза неподалеку Крымского – из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; наряду населенного пункта Травневое – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Еще дважды террористы нарушали режим прекращения огня в районе ответственности "Восток": в районе населенного пункта Широкине – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия; наряду Марьинки – из ручного противотанкового гранатомета и снайперского огня.

Увы, но силы ООС снова понесли потери на передовой. Вчера в результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий ВСУ.

Уже от начала текущих суток, 18 декабря, российско-оккупационные формирования "Л/ДНР" не проявляли огневой активности. Потерь среди личного состава также не зафиксировано.

Ранее в силах ООС заявили, что российских оккупантов на Донбассе ждет расплата. Как отметил боец ВСУ Андрей Кобзарь, ни одно разведение войск на участках линии разграничения на территории Донбасса абсолютно не имеет смысла, ведь у президента России свои планы на этот счет.

Он также посоветовал, на основных трех линиях разграничения, где украинская сторона уже отвела войска, следует как можно быстрее все заминировать. Кроме того Кобзарь заявил, то необходимо стрелять там по всему, что движется в том случае, если оно будет делать попытки интегрироваться в ряды украинских военных.

Также мы сообщали о том, что боевики подло убили бойца ВСУ на передовой. Как пишут в соцсетях, на передовой погиб офицер 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Андрей Дзюба.

Офицер погиб во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Новотроицкое. У Андрея Дзюбы дома остались жена и маленькая дочь.

Напомним, Путинские боевики ВСУ устроили ад на Донбассе: "разорвало на куски".

Как сообщала Politeka, боевики прорвались и устроили бойцам ВСУ настоящий ад: подробности роковой ночи.

Также Politeka писала, что боевики жестоко убили молодого украинского офицера: "ему было всего 24".