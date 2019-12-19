Оккупанты и не думают идти на деэскалацию конфликта

В результате вражеских обстрелов на Донбассе гибнут не только бойцы ВСУ, но и мирные жители

Об этом в утренней сводке сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

По информации военных, в течение вчерашнего дня террористические вооруженные формирования семь раз нарушали режим прекращения огня, обстреливая позиции сил ООС.

В частности, по информации пресс-центра штаба, враг открывал огонь из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В зоне ответственности "Север" военные зафиксировали два вражеских обстрелов со стороны подконтрольных Кремлю оккупационных войск: дважды вблизи Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

Еще пять раз коварный враг нарушал режим прекращения огня в районе ответственности "Восток": в районе населенного пункта Березовое – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; рядом с Водяным – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; трижды неподалеку Марьинки – из подствольных гранатометов, вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По информации пресс-центра штаба ООС, в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск "Л/ДНР" вчера один наш военнослужащий получил ранения.

Также военные отметили, что вчера террористы коварно обстреляли жилые районы прифронтовой Марьинки, из-за чего был смертельно ранен мирный житель. Бойцы ВСУ пытались ему оказать медицинскую помощь, но спасти мужчину не удалось.

Уже от начала текущих суток российские боевики не проявляли огневой активности вдоль линии соприкосновения. Потерь среди личного состава нет.

Стоит отметить, что ВСУ продолжают нести серьезные потери на передовой. Согласно сообщениям пресс-центра штаба ООС, 17 декабря в результате обстрелов погиб офицер ВСУ.

А еще днем ранее также был ранен военнослужащий ООС, который пострадал после вражеского обстрела.

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