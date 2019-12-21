В интернет-сети показали кадры с масштабными лесными пожарами, которые охватили Австралию

Как сообщает Politeka, кадры публикуют местные СМИ.

Так, сейчас значительная часть континента охвачена огнем, из-за чего погибло несколько спасателей-волонтеров. Сейчас количество очагов возгорания перевалило за сто штук.

«Проблеме не первый месяц, в последние дни ситуация вышла из-под контроля, и премьер-министр отменил свой отдых на Гавайях (да, чувак решил скататься отдохнуть в это самое время)», - говорится в сообщении.

В связи с инцидентом, власти Нового Южного Уэльса решили ввести режим чрезвычайной ситуации.

На опубликованных кадрах видно пожары с высоты птичьего полета. Его безуспешно пытаются потушить спасатели.

Как сообщалось ранее, лесные пожары продолжают бушевать на восточном побережье страны. Об этом российские СМИ информируют в своих Telegram-каналах ( чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сообщается, что лесные пожары все еще бушуют в австралийских штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд.

В результате масштабных ЧП трое человек погибли, ранены более 30.

Также сообщается, что семеро человек числятся как пропавшие без вести. Сотни человек были эвакуированы местными властями из своих домов, в регионах ввели режим ЧС.

Прогнозы на ближайшие дни показывают высокую температуру, сильный ветер и низкую влажность, поэтому в регионах опять будет пожароопасная ситуация.

Местные власти настоятельно рекомендуют жителям избегать территорий, которые могут быть подвержены пожарам, или прятаться в безопасные места, если они не могут выехать.

За несколько дней лесные пожары успели уничтожить тысячи гектаров на территории штатов, а возгорание на данный момент ликвидируют около 200 пожарных составов с привлечением авиации.

Напомним, адский пожар в отелеобрастает загадками: «это притон», появилось жуткое видео.

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