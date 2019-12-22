Во время домашней вечеринки в Чикаго (США) произошла стрельба

По информации зарубежных СМИ в результате пострадало 13 человек, четверо из которых находятся в критическом состоянии, пишет Рoliteka.net. Известно, что среди потерпевших - один 16-летний подросток. Последний находился недалеко от дома.

Огонь открыли в районе Энглвуд, куда прибыли полицейские. В результате правоохранители задержали двоих подозреваемых. У одного из задержанных нашли револьвер.

По информации местного жителя, он услышал выстрелы и голоса людей, которые бежали с вечеринки. Подробности устанавливаются.

В сети появились кадры с места события.

Напомним, летом в США произошли нападения на мирных граждан. Теракты следовали один за другим.

Так, в один из случаев расстрела произошел в Чикаго, штат Иллинойс, США.

Фотографии с места события активно публиковались в СМИ. Известно, что стреляли в «Дуглас Парк» — популярном парке отдыха: семь человек ранены.

По людям в Чикаго стреляли из проезжавшей мимо машины — черного «Chevrolet Camaro».

В общей сложности пострадали семеро человек, состояние одного из них оценивалось, как критическое.

Ранее мы писали, что осенью в США неизвестные в некоем «социальном клубе» расстреляли людей. Инцидент произошел в Бруклине на Ютика-авеню.

Начальник детективов полиции Дермот Ши сказал, что четверо мужчин были убиты на месте происшествия, а остальных трех пострадавших доставили в больницу. Медики отметили, что у них травмы, не опасные для жизни.

Надпись на здании, где произошла стрельба, гласит «Тройные тузы». Полицейские заявили, что в здании обнаружили «доказательства азартных игр», включая карты и кости.

Ранее сообщалось, что также летом в США произошла бойня, два человека устроили стрельбу в городе Дейтон в штате Огайо.

Журналисты также написали, что один из стрелков был замечен в районе Восточной 5-й улицы в округе Орегон, сообщается что он упал на землю. Позже стало известно, что стрельба произошла рядом с баром Ned Peppers Bar.

Напомним, кровавая бойня в клубе: много погибших, сирены оглушили город, кадры с места трагедии

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