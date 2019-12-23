53-летний Игорь Росляков, отец студента, который год назад устроил кровавую бойню в керченском колледже, умер в больнице - никому не нужный и забытый

Игоря Рослякова в сентябре этого года избили двое мужчин, с одним из которых, Вадимом Бутовым, он дружил с детства. Также у него украли некоторую сумму денег. Пострадавший попал в больницу с черепно-мозговой травмой, а через некоторое время скончался, передает Politeka.net со сслылкой на телеграм-канал Mash.

По словам сестры одного из обвиняемых в жестоком избиении, Росляков долгое время пролежал в морге. Его похоронили как безродного - в общей могиле с еще 4-5-ю такими же, как он. По словам женщины, у матери Рослякова (то есть бабушки стрелка) не нашлось денег на нормальные похороны, да и попрощаться с сыном она не захотела.

"Что мама не могла его похоронить? Его хоронили как без родного... Я еще глянула: о, Росляков лежит... Его оставили в морге и ждали, пока накопится человек пять и похоронили вместе со всеми...", - рассказала сестра Вадима Бутова, отметив, что и до избиения состояние здоровья Рослякова-старшего оставляло желать лучшего. У мужчины были проблемы, как с психикой, после случившегося, так и физические - до этого он лежал в больнице с открывшимся кровотечением в брюшной полости.

Ранее мы сообщали, трагедия в колледже в Керчи произошла 17 октября 2018 года. 18-летний студент Влад Росляков расстрелял из ружья учащихся и преподавателей, а также задействовал взрывчатку. В результате инцидента, погибли 20 человек, еще более 50 получили ранения. Стрелок покончил с собой.

Некоторые очевидцы событий в колледже настаивали на том, что Росляков действовал не один. В частности, ходила версия, что в учебном заведении также действовали бойцы неизвестного спецподразделения, которых якобы отправили для ликвидации керченского стрелка.

Местные правоохранители обнаружили в сумке стрелка "коктейль Молотова" - Росляков планировал сжечь здание после расстрела. Кроме того, в его вещах обнаружили 10 небольших самодельных взрывных устройств «метательного типа» и 13 патронов к ружью.

Напомним, бойня в Керчи может повторить судьбу Беслана.

Также Politeka писала, что в деле Рослякова обнаружили массу странностей.