Известная украинская певица Ирина Федишин поделилась подробностями страшной аварии, в которую она попала с мужем 16 декабря

Об этом исполнительница поведала в программе "Зірковий шлях" на одном из украинских телеканалов.

По словам Федишин, она возвращалась с супругом во Львов после концерта в Шепетовке.

По дороге домой они сделали остановку на одной из заправочных станций, и тут ощутили мощный удар.

"Я в этот момент как раз наклонилась застегивать обувь, потому что мы готовились заезжать на заправку на кофе. И в этот момент почувствовала сильный удар", - рассказала артистка.

В ее авто на большой скорости влетел пассажирский автобус. Вероятность травм была довольно высокой и супругов с места аварии забрала "скорая" для дальнейших обследований.

"К счастью, нет переломов, мы делали обследование. Все обошлось, но это очень страшно", - вспоминает Федишин.

Ранее мы писали, как известная украинская певица Ирина Федишин попала в неприятную ситуацию.

Звезда сообщила в своем Инстаграм, что попала в ДТП вместе со своей командой.

Как отметила артистка в своем посте авария произошла во время того, как она ехала после концерта - около 00:45.

"Это очень страшно... 😭 Мы готовились делать маневр, включив заранее левый поворот. В это же время, другой пассажирский бус, пересекая сплошную полосу на скорости «влетел» в наше авто", - написала артистка.

Певица отметила - удар был такой силы, что возникла боль в мышцах. На место события вызвали скорую, а ночь звезда со своей командой провела в больнице.

"К счастью, все обошлось травмами средней тяжести и шоком. Слава Богу, все живы и здоровы🙏", - сообщила артистка.

Позже Ирина добавила, что только недавно стала приходить в себя:

"Друзья, спасибо Вам всем за слова поддержки 🥺 Я, пожалуй, только теперь начинаю отходить от шока. Потому на глаза наворачиваются слезы от одной только мысли... Спасибо тебе Боже, что сберег нас от беды 🙏".

Напомним, известная украинская певица Ирина Федишин показала сочное тело в купальнике: «чтобы уговорить мужа»

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