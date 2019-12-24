Оккупированные российскими войсками территории через определенное время могут полностью вымереть

Об этом в своем Telegram-канал сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", передает Politeka.net.

По его словам, российско-оккупационные войска "Л/ДНР" забили тревогу из-за смертельных эпидемий, которые обрушились на неподконтрольные Украине территории.

Так, террористы жалуются, что в ОРДЛО зафиксирован резкий рост количества больных СПИДом, алкоголизмом и наркоманией.

При сохранении подобной тенденции, как утверждает Анатолий Штефан, оккупационные "псевдореспублики" через несколько десятилетий полностью вымрут.

В сводке, которую предоставили террористы, сказано, что распространенность ВИЧ-инфекции по итогам 2019 года составила 715,8 на 100 тыс. населения. Кроме того выросли показатели первичной заболеваемости в наркологической группе: алкоголизм – на 16,7%, наркомания – на 11,5%, алкогольные психозы – 13,6%.

"В 2019 году численность постоянного населения сократилась почти на 30 тыс. человек. "Республика" через 10 лет потеряет 300 тыс. человек, а через 75 лет – все население", – бьют российские оккупанты тревогу.

"В "дырляндии" подсчитали больных ВИЧ, нарко- и алкозависимых. Понятно, что данные цифры они еще и немного уменьшили, улучшив картину, но итог – фейковая "репаблик" исчезнет через 75 лет по их же словам. Но вангую, что будет гораздо раньше", - прокомментировал "Штирлиц" печальную сводку боевиков Донбасса.

Ранее мы сообщали о том, что вражеская пуля убила 29-летнего бойца ВСУ на Донбассе. Печальную новость подтвердила пресс-служба 93-й бригады.

"Вчера вражеская пуля оборвала жизнь воина 93 бригады Холодный Яр - солдата Соловьева Германа Игоревича 90-го года рождения. Он умер во время перестрелки с пророссийскими наемниками прямо на позиции", - говорится в сообщении.

Герман был механиком-водителем. Благодаря высокому росту человек имел позывной «Маяк». У погибшего бойца осталась мама.

Напомним, умер самоотверженный украинский воин, «настоящий патриот».

Как сообщала Politeka, боец ВСУ таинственно погиб по дороге на Донбасс, появились подробности: «нашли прямо на...».

Также Politeka писала, что террористы прорвались и расстреляли ВСУ из пулеметов.