В российском поселке Рамонь (Воронежская область) произошло покушение на убийство депутата президентской партии "Единая Россия"

Так, на ул. Ильинской произошел взрыв во время того, как избранник Николай Фролов подошел к своему автомобилю Kia Sorento. Об этом сообщает Рoliteka.net со ссылкой на соцсети.

В результате сам автомобиль не особо пострадал, а вот депутат получил тяжелые травмы, его доставили в реанимацию. У избранника сильно пострадали ноги.

Предположительно, устройство было установлено на пороге машины. Кроме того, прибывшие взрывотехники уверены - под иномаркой заложено еще одно взрывное устройство. Специалисты достали остатки первого взрывного устройства, чтобы определить его размеры и тип.

Местных жителей домов опрашивают правоохранители. Полицейские пытаются понять кто и когда мог подложить взрывчатку. Камер в этом районе нет, силовики будут изучать пути подхода. Территорию уже обследовали два наряда кинологов, но больше ничего опасного не нашли.

Основной версией считают покушение и проверяют, связано ли оно с профессиональной деятельностью Николая Фролова.

Также известно, что все произошло на глазах у отца Николая Фролова, который стал единственным свидетелем. По словам последнего, он увидел, как сын открыл двери и тут же произошел взрыв.

Напомним, в декабре в России прогремели взрывы и произошел масштабный пожар.

Стало известно, что на заводе в Свердловской области лакокрасочных изделий вспыхнули бочки с краской, затем последовали взрывы.

В МЧС сообщили, что разлилась краска - горит на площади 600 квадратных метров.

По словам очевидцев, рядом с источником пожара находится станция с газовыми баллонами.

Ранее сообщалось, что летом в России также прогремели взрывы.

В сети публиковали кадры с места ЧП, люди были в панике. Взрывы произошли в Красноярском крае на складах с боеприпасами.

В Каменке Ачинского районе проводилась эвакуация населения.

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