В российском поселке Рамонь (Воронежская область) произошло покушение на убийство депутата президентской партии "Единая Россия"
Так, на ул. Ильинской произошел взрыв во время того, как избранник Николай Фролов подошел к своему автомобилю Kia Sorento. Об этом сообщает Рoliteka.net со ссылкой на соцсети.
В результате сам автомобиль не особо пострадал, а вот депутат получил тяжелые травмы, его доставили в реанимацию. У избранника сильно пострадали ноги.
Предположительно, устройство было установлено на пороге машины. Кроме того, прибывшие взрывотехники уверены - под иномаркой заложено еще одно взрывное устройство. Специалисты достали остатки первого взрывного устройства, чтобы определить его размеры и тип.
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Местных жителей домов опрашивают правоохранители. Полицейские пытаются понять кто и когда мог подложить взрывчатку. Камер в этом районе нет, силовики будут изучать пути подхода. Территорию уже обследовали два наряда кинологов, но больше ничего опасного не нашли.
Основной версией считают покушение и проверяют, связано ли оно с профессиональной деятельностью Николая Фролова.
Также известно, что все произошло на глазах у отца Николая Фролова, который стал единственным свидетелем. По словам последнего, он увидел, как сын открыл двери и тут же произошел взрыв.
Напомним, в декабре в России прогремели взрывы и произошел масштабный пожар.
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