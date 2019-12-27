Сегодня утром 27 декабря, в центре Николаева полиция оцепила территорию из-за взрывоопасного устройства

Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Николаевской области.

О страшной находке правоохранителям сообщил прохожий. В 11 часов, 27 декабря поступил сигнал о том, что под стенами дома №15 по ул. Шоссейной был обнаружен предмет похожий на гранату.

Тем временем на место выехала следственно-оперативная группа, которая оцепила территорию специальными лентами. Известно, что во дворе дома №15 находится детский сад, однако ни жителей дома, ни воспитанников детсада не эвакуировали.

По словам взрывотехников, находкой оказалась боевая граната РГД-5 с запалом без предохранительной чеки, которая привязана изоляционной лентой к деревянной палке.

«Специалисты взрывотехнической службы ГУНП с соблюдением необходимых требований и мер безопасности изъяли и направили опасный предмет на исследование с последующим уничтожением», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

Сейчас полиция устанавливает владельца взрывчатки, а также обстоятельства, при которых опасное устройство оказалось на указанной территории.

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