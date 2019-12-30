Злоумышленник по непонятным причинам открыл стрельбу по прихожанам внутри церкви

Как передает Politeka.net, об этом информирует Telegram-канал Lifeshot.

Сообщается, что жуткая трагедия произошла в христианской церкви в поселке Уайт Сетлемент, штат Техас.

В частности, в здание церкви ворвался вооруженный мужчина, который из дробовика открыл огонь по прихожанам.

По информации СМИ, стрелку удалось застрелить охранника и прихожанина, после чего несколько человек в церкви достали оружие и ликвидировали самого убийцу.

По словам техасского губернатора Грега Эбботта, прихожане решились на такой шаг, чтобы избежать новых жертв.

Также известно, что в результате бойни в христианской церкви пострадал еще один человек. Его госпитализировали в больницу в критическом состоянии, за его жизнь сейчас борются врачи.

Ранее мы сообщали о жутком теракте, который унес жизни десятков человек в столице Сомали. Известно, что на воздух взлетел заминированный автомобиль, в результате чего погибли более 90 человек.

По предварительным данным, погибли: 73 гражданских, в том числе, четверо иностранцев, а также - 17 сотрудников полиции.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за жуткий теракт в столице Сомали, унесший жизни почти 100 человек.

Также мы рассказывали о другом теракте, который произошел в фешенебельном отеле в Сомали. На гостиницу "Хонда" было совершено вооруженное нападение, из-за чего погибли люди.

Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, принадлежащий к радиальной исламистской организации «Аш-Шабаб». Также после мощного взрыва террористам удалось захватить здание роскошного отеля.

Здание некоторое время находилось под контролем исламистов, а в результате теракта погибли примерно 10 человек.

Как рассказывали местные правоохранители, жертв теракта могло быть намного больше, поскольку в здании отеля находилось много гостей.

Напомним, мощный взрыв прогремел в столице, началась стрельба: первые подробности и кадры ада

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