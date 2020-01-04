От пожара в сельском клубе пострадали 8 детей, газовщикам грозит большой срок

В селе Угринов (Тернопольская область) 3 января произошел пожар в сельском клубе, вследствие которого госпитализировали восьмерых детей от 12 до 17 лет. У пострадавших ожоги лица и конечностей 1-2 степени. Открыто уголовное дело по части 2 статьи 272 УК. Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области. Видео опубликовал канал 112 (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Отметим, что накануне взрыва газовики проводили ремонтные работы в клубе. В полиции заявили, что причиной мог стать природный газ, утечка которого вызвала мощный взрыв. Кроме того, на месте инцидента обнаружили старую газовую трубу с врезкой. По ней газ мог попасть в помещение клуба, где его накопление привело к взрыву.

Нарушителям правил безопасности в сельском клубе грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, поясняют в полиции.

"Дети выбегали из клуба, все горели. Соседи пытались их спасти. Кричали им: "Ложитесь, убивайте огонь об землю". У них был шок, они бежали по центральной дороге, их волосы горели, куртки плавились", – поделилась очевидица события.

"Пожар был настолько сильный, что обломки клуба оказались во дворе у соседей", – добавила она, рассказывая, что фасад здания полностью разрушен, крыши также нет.

Напомним, что мощный взрыв прогремел в момент, когда в здании дети готовились к рождественскому вертепу. По информации силовиков, в здании местного клуба прогремел мощный взрыв. В злополучный момент дети пришли на репетицию рождественского вертепа.

Установлено, что взрыв случился уже после шести вечера. Полиция, скорые, пожарные прибыли почти мгновенно.

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