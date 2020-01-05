Автомобиль украинских военных на Донбассе подорвался на неизвестном взрывном устройстве

В результате происшествия один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил и пресс-центр Минобороны Украины.

Отмечается, что ЧП с машиной одного из подразделений Объединенных сил произошло около н.п. Хутор Вольный.

По данным военных, подрыв грузового автомобиля ГАЗ-66, который занимался логистическим обеспечением, произошел в результате наезда, вероятно, на противотанковую мину ТМ-62.

Сообщается, что на месте подрыва работает следственная рабочая группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия.

По состоянию на 12:00 5 января в зоне проведения ООС зафиксирован 1 случай нарушения прекращения огня со стороны российских оккупационных войск.

Ранее сообщалось, что 4 января в штабе ООС сообщили, что двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве.

Утром 5 января на Донецком направлении боевики вели огонь вблизи н.п. Водяное из минометов калибра 82 мм, которые должны быть отведены на расстояние более 15 км от линии разграничения. Боевых потерь среди военных в результате обстрела нет.

Напомним, в конце 2019 года вражеская пуля оборвала жизнь воина 93 бригады Холодный Яр - солдата Соловьева Германа Игоревича 90-го года рождения. Он умер во время перестрелки с пророссийскими наемниками прямо на позиции.

Герман был механиком-водителем. Благодаря высокому росту человек имел позывной «Маяк».

«Не пил, не курил, очень хороший механик-водитель, золотые руки. Отличный специалист. Сказали - сделал. Обычно, таких людей не хватает в армии. Это огромная потеря », - говорят про бойца собратья.

Герман родом из Каменского, жил в Днепре. В Вооруженные Силы пришел в сентябре 2018-го. В к холодноярцев присоединился, когда бригада вышла в Донецкую область - воевал в Верхнеторецком. У него осталась мама.

Напомним, умер самоотверженный украинский воин, «настоящий патриот».

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