Российско-террористические войска не прекращают обстреливать позиции ВСУ вдоль линии соприкосновения

Об этом в утренней сводке пишет пресс-центр штаба ООС в социальной сети Facebook.

По информации военных, за минувшие сутки подконтрольные Москве террористические формирования "Л/ДНР" 4 раза нарушили режим прекращения огня.

В пресс-центре штаба ООС подчеркнули, что коварный враг стрелял по позициям бойцов ВСУ с запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности "Восток" было зафиксировано три вражеских обстрелов: рядом с Водяным – с міномету калибра 82 мм – 8 мин; недалеко от населенного пункта Павлополь - из крупнокалиберных пулеметов; возле населенного пункта Гнутовое – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Еще один обстрел был зафиксирован штабом ООС в зоне ответственности "Север": со снайперской винтовки вблизи Крымского.

Увы, но Украина снова несет потери на Донбассе: из-за обстрелов со стороны оккупационных войск "Л/ДНР" вчера на передовой погиб один военнослужащий ВСУ.

Также вчера, 5 января, в результате наезда на неизвестное взрывное устройство в районе населенного пункта Хутор Вильный подорвался грузовой автомобиль ВСУ, который осуществлял меры по логистическому обеспечению.

Из-за взрыва один наш боец погиб, еще один получил тяжелые ранения и был госпитализирован.

От начала текущих суток на передовой огневой активности противник не проявлял. Потерь среди личного состава также не зафиксировано.

Ранее мы сообщали о том, что страшной смертью погиб известный ветеран АТО. Юрий Яцен, который прошел самые горячие точки на Донбассе, погиб в аварии.

Как стало известно, бывший боец батальона спецназначения «Чернигов» погиб под колесами автомобиля. Об этом написала в своем микроблоге Twitter волонтер Галина Цегельник.

«Погиб в ДТП ветеран, военный, кинолог, участник проекта "Друг Героя" Яцена Юрий...», - сообщила она.

Яцен прошел несколько ротаций на Донбассе, побывал в горячих точках и был тяжело ранен. Он был одним из тех, кто обезвредил печально известного «медового террориста» - летнего мужчину, который приносил на посты украинских защитников мед с взрывчаткой.

Напомним, умер самоотверженный украинский воин, «настоящий патриот».

Как сообщала Politeka, боец ВСУ таинственно погиб по дороге на Донбасс, появились подробности: «нашли прямо на...».

Также Politeka писала, что террористы прорвались и расстреляли ВСУ из пулеметов.