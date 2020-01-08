Украинский лайнер разбился почти сразу после взлета

Самолет, летевший из Тегерана в Киев, рухнул у тегеранского Международного аэропорта имени Имама Хомейни. (Чтобы посмотреть видео - проскрольте вниз)

По сообщениям СМИ, на борту было 180 пассажиров.

Пока информация официально не подтверждена властями.

Самолет принадлежал "Украинским авиалиниям".

Рейс PS 752 направлялся из Тегерана в Киев. Самолет упал прочти сразу после взлета.

Предварительная причина — технические проблемы лайнера. Известно, что борт летал меньше четырех лет. Первый пролет он совершил в июне 2016 года.

В то же время по данным издания Al-Hadath, украинский самолет был случайно сбит иранскими ПВО. Официального подтверждения этой информации нет.

Очевидцы сняли момент падения Боинга 737. На нем, как сообщается, сам момент падения украинского самолета недалеко от аэропорта Тегерана. Эта горящая точка, как пишут авторы, и есть тот самый «Боинг».

Информации о жертвах пока нет.

Напомним, пассажирский самолет авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Алматы – Нур-Султан, разбился при взлете. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. В результате авиакатастрофы погибли 15 человек. Среди пассажиров были два гражданина Украины, один гражданин Кыргызстана и один гражданин Китая.

Ранее мы писали, в провинции Анталья на юге Турции потерпел крушение учебный самолет.

Воздушное судно упало в районе Манавгат, который находится недалеко от курортного города Сиде.

Местные СМИ сообщали, что пилот жив.

Напомним, самолет рухнул в Житомирской области.

Как сообщала Politeka, пассажирский самолет столкнулся с НЛО во время полета: «в корпусе пробита большая дыра».

Также Politeka писала, что самолет с пассажирами рухнул на фонарь.