Самолет "Уральских авиалиний" Екатеринбург - Симферополь не смог долететь до Крыма

Воздушное судно сейчас делает вынужденную посадку в Екатеринбурге. Возвращается в аэропорт Кольцово самолет из-за сработавшего датчика неисправности. Он летает над городом, пока ему дадут разрешение на посадку.

На борту находятся 200 человек. Об этом сообщают российские СМИ, передает Politeka.

Ранее мы сообщали, что на борту рухнувшего самолета была известная певица.

Об этом известная артистка из Казахстана Гульнара Кошенова сообщила в своем Инстаграм.

На страницах соцсетей 30-летняя исполнительница рассказала о пережитом ужасе на борту самолета.

Она отметила, что лайнер врезался в строение практически сразу же после взлета.

"Я была в этом самолете, я жива слава Аллаху! Сегодня в 7 утра мы взлетели и врезались в какое-строение. Ни одной царапины, шок.. Пожалуйста помолитесь за всех пострадавших, это очень страшно... Ни дай Аллах никому такое увидеть", - написала исполнительница.

Гульнара Кошенова известная в Казахстане певица, которая работает в стилях джаз/поп/соул/этно-поп-джаз и французский шансон.

Сообщалосоь, что вертолет с россиянами рухнул при взлете.

Заявлено, что ЧП с воздушным судном произошло сегодня утром, 25 декабря, в Красноярском крае.

В частности, вертолет Ми-8 авиакомпании "Красноярские авиалинии" с 24 пассажирами на борту был вынужден совершить жесткую посадку из-за сложных погодных условий.

В итоге, вертолет с людьми опрокинулся, из-за чего некоторые пассажиры получили различные травмы. По информации Минздрава РФ, были ранены шестеро человек, у них диагностированы переломы.

Инсайдер в МЧС утверждает, что причиной ЧП стал снежный вихрь, в который угодил вертолет.

Напомним, самолет с людьми рухнул в воду

А еще Politeka писала, что самолет рухнул близ жилого дома

Также Politeka сообщала, что самолет с пассажирами вспыхнул в небе, огненное ЧП успели заснять





