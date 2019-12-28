Самолет "Уральских авиалиний" Екатеринбург - Симферополь не смог долететь до Крыма
Воздушное судно сейчас делает вынужденную посадку в Екатеринбурге. Возвращается в аэропорт Кольцово самолет из-за сработавшего датчика неисправности. Он летает над городом, пока ему дадут разрешение на посадку.
На борту находятся 200 человек. Об этом сообщают российские СМИ, передает Politeka.
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Ранее мы сообщали, что на борту рухнувшего самолета была известная певица.
Об этом известная артистка из Казахстана Гульнара Кошенова сообщила в своем Инстаграм.
На страницах соцсетей 30-летняя исполнительница рассказала о пережитом ужасе на борту самолета.
Она отметила, что лайнер врезался в строение практически сразу же после взлета.
"Я была в этом самолете, я жива слава Аллаху! Сегодня в 7 утра мы взлетели и врезались в какое-строение. Ни одной царапины, шок.. Пожалуйста помолитесь за всех пострадавших, это очень страшно... Ни дай Аллах никому такое увидеть", - написала исполнительница.
Гульнара Кошенова известная в Казахстане певица, которая работает в стилях джаз/поп/соул/этно-поп-джаз и французский шансон.
Сообщалосоь, что вертолет с россиянами рухнул при взлете.
Заявлено, что ЧП с воздушным судном произошло сегодня утром, 25 декабря, в Красноярском крае.
В частности, вертолет Ми-8 авиакомпании "Красноярские авиалинии" с 24 пассажирами на борту был вынужден совершить жесткую посадку из-за сложных погодных условий.
В итоге, вертолет с людьми опрокинулся, из-за чего некоторые пассажиры получили различные травмы. По информации Минздрава РФ, были ранены шестеро человек, у них диагностированы переломы.
Инсайдер в МЧС утверждает, что причиной ЧП стал снежный вихрь, в который угодил вертолет.
Напомним, самолет с людьми рухнул в воду
А еще Politeka писала, что самолет рухнул близ жилого дома
Также Politeka сообщала, что самолет с пассажирами вспыхнул в небе, огненное ЧП успели заснять