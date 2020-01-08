Российско-оккупационные войска "Л/ДНР" активно готовятся к возможному наступлению на Донбассе
Об этом пишет Politeka.net.
Сообщается, что подконтрольные Кремлю террористы "Л/ДНР" не выполняют договоренности и размещают тяжелое запрещенное вооружение вне специально обустроенных для этого зон.
Тревожные данные обнародовала пресс-служба СЦКК, а факты нарушения были зафиксированы международными наблюдателями ОБСЕ.
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В частности, 4 января наблюдатели с помощью БПЛА зафиксировали на полигоне в районе Миусинска (оккупированные территории Донбасса) 7 единиц РСЗО (БМ-21 «Град», 122 мм), которые были размещены с нарушением линий отвода.
Помимо реактивных систем залпового огня, российско-оккупационные войска "Л/ДНР" возле линии разграничения сосредоточили танки, гаубицы и артиллерийские установки.
«В тот же день мини-БПЛА зафиксировал вооружение, которое было размещено по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения. В частности, на полигоне в районе Миусинска зафиксировано 10 самоходных гаубиц (2С1 „Гвоздика“, 122 мм), 12 буксируемых гаубиц (Д-30 „Лягушка“, 122 мм) и 3 танка (Т-64), а неподалеку от Хрустального — 18 буксируемых гаубиц (2А65 „Мста-Б“, 152 мм — 10 ед .; 2A36 „Гиацинт-Б“, 152 мм — 8 ед.) и 10 танков (Т-64)», — проинформировали наблюдатели ОБСЕ в своем отчете за 7 января.
Ранее мы сообщали о том, что страшной смертью погиб известный ветеран АТО. Юрий Яцен, который прошел самые горячие точки на Донбассе, погиб в аварии.
Как стало известно, бывший боец батальона спецназначения «Чернигов» погиб под колесами автомобиля. Об этом написала в своем микроблоге Twitter волонтер Галина Цегельник.
«Погиб в ДТП ветеран, военный, кинолог, участник проекта "Друг Героя" Яцена Юрий...», - сообщила она.
Яцен прошел несколько ротаций на Донбассе, побывал в горячих точках и был тяжело ранен. Он был одним из тех, кто обезвредил печально известного «медового террориста» - летнего мужчину, который приносил на посты украинских защитников мед с взрывчаткой.
Напомним, умер самоотверженный украинский воин, «настоящий патриот».
Как сообщала Politeka, боец ВСУ таинственно погиб по дороге на Донбасс, появились подробности: «нашли прямо на...».
Также Politeka писала, что террористы прорвались и расстреляли ВСУ из пулеметов.