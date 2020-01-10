Российское судно стало виновником трагедии в Черном море

Как передает Politeka.net, об этом пишут местные СМИ.

Сообщается, что страшное ЧП произошло сегодня утром, 10 января, недалеко от берегов Турции в Черном море.

В частности, танкер Glard-2, который шел под флагом Российской Федерации, допустил столкновение с рыболовецким судном.

По информации местных журналистов, инцидент случился в 20-25 километрах от входа в пролив Босфор.

В результате столкновения с российским танкером рыболовецкое судно, на борту которого находилось шестеро человек, ушло на дно.

Скорее всего, столкновение произошло из-за густого тумана вблизи пролива.

"Авария произошла в 20-25 км от берега недалеко от входа в пролив Босфор. Лодка затонула. Из шести человек, находившихся на его борту, трех спасли, остальные пока считаются пропавшими без вести", – говорится в сообщении.

После НП местные власти перекрыли пролив Босфор для других судов. Устанавливаются все детали и обстоятельства трагедии в Черном море.

Ранее мы рассказывали о том, что судно с россиянами обстреляли в море. ЧП с жертвами произошло еще 2 января у берегов Нигерии.

Пираты на своих катерах внезапно атаковали нефтяной земснаряд AMBIKA под флагом Нигерии, который работает по контракту с компанией Serfing Oil.

Нападение произошло, когда команда рабочих действовала у берегов Нигерии в трех километрах от реки Рамос. По информации журналистов, пираты открыли огонь по бригаде безопасности, которая также находилась на судне.

В результате перестрелки погибли четверо охранников земснаряда AMBIKA, двое получили ранения. Более того, вооруженные пираты похитили трех человек экипажа, двое из которых - граждане Российской Федерации.

Пока неизвестно, сколько еще человек осталось на борту судна у берегов Нигерии.

Напомним, путинский авианосец нанес мощный удар по россиянам: "корабль "Правого сектора".

Как сообщала Politeka, военная гордость Путина снова попала в беду: на пути у "величия" встал мусор.

Также Politeka писала, что единственный авианосец Путина постигла печальная участь.