Те, кто предполагал, что после пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов» судну понадобятся дополнительные колоссальные средства на ремонт, оказались более чем правы

По информации росСМИ, источник в штабе Северного флота сообщил, что причиненный пожаром ущерб на «Кузе» может составить 95 миллиардов рублей. При этом изначально его ремонт оценивался в 60 миллиардов.

«Речь идет не только о повреждении конструкций авианосца, но и о пострадавшем ремонтном оборудовании и вышедших из строя из-за травм военных и гражданских специалистах», – добавил комментатор.

«Похоже, все друзья Путина к Новому году решили заказать себе новые яхты», – поиронизировал по этому поводу в Twitter пользователь под ником Проф. Преображенский.

В комментариях разразилась целая дискуссия на тему распила бюджетных средств.

«Какие яхты... речь идёт уже о портах, они решили себе купить немного новых островов», «Чего бы не заказать, если можно... Святое дело затеяли: корыто дизельное залатать», «Тут Роман Аркадьевич свою поцарапали, неаккуратно швартоваться изволили», «Тут уже не яхты, а каждому по авианосцу...))) Приземляться то куда то надо когда с похорон сваливать будут... Не в Гаагу же самим лететь...», «животворящая промасленная ветошь что творит, а», «Какая удобная печь для денег в виде корабля. Вот что значит креативный подход», ««Кузя» - это корабль «Правого сектора» и таким образом он уничтожает экономику московии»

– шутят пользователи.

Напомним, тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» загорелся в Мурманске, где стоит на ремонте, 12 декабря. Во время проведения сварочных работ окалина упала на промасленную ветошь, которая моментально вспыхнула, и огонь перекинулся на электрокабели.

В результате пожара один человек погиб, один пропал без вести, еще десять были госпитализированы.

Одной из главных версий пожара следователи позже назвали «человеческий фактор».

Напомним, сверхмощное оружие Путина стало посмешищем на весь мир.

Как сообщала Politeka, Невзоров высмеял позор авианосца Путина.

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