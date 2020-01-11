Появились детали важного успеха бойцов ВСУ на передовой

Об этом говорится в сюжете журналистов 5 канала ( чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сообщается, что силы ООС на сегодняшний день контролируют большую часть взлетной полосы ДАП, который расположен в городской черте оккупированного Донецка.

Российско-оккупационные войска "Л/ДНР" часто обстреливают украинских военных, однако им удалось на этом участке улучшить положение своих огневых точек.

Благодаря укреплению ВСУ на этом участке фронта террористы, подконтрольные Кремлю, остались без боеприпасов, и вражеские диверсионные группы не могут выдвинуться на помощь к своим боевикам.

"Мы взяли под контроль взлетную полосу. До этого момента, пока мы не выставили свои наблюдательные посты, противник имел возможность подходить в упор к нашим позициям и вести обстрелы. В настоящее время противник не имеет возможности передвигаться по взлетной полосе. Он не имеет возможности скрытно подойти к нашим позициям", – объяснил журналистам боец с позывным "Морпех".

"Противнику пришлось немного подвинуться, покинуть некоторые свои позиции. Из-за того, что расстояние, противник чуть-чуть отброшен, он не имеет возможности для маневра на переднем крае, начались снайперские обстрелы и они проходят ежедневно", – добавил военнослужащий, рассказывая о важном успехе ВСУ на передовой.

Ранее мы сообщали о том, что страшной смертью погиб известный ветеран АТО. Юрий Яцен, который прошел самые горячие точки на Донбассе, погиб в аварии.

Как стало известно, бывший боец батальона спецназначения «Чернигов» погиб под колесами автомобиля. Об этом написала в своем микроблоге Twitter волонтер Галина Цегельник.

«Погиб в ДТП ветеран, военный, кинолог, участник проекта "Друг Героя" Яцена Юрий...», - сообщила она.

Яцен прошел несколько ротаций на Донбассе, побывал в горячих точках и был тяжело ранен. Он был одним из тех, кто обезвредил печально известного «медового террориста» - летнего мужчину, который приносил на посты украинских защитников мед с взрывчаткой.

Напомним, умер самоотверженный украинский воин, «настоящий патриот».

Как сообщала Politeka, боец ВСУ таинственно погиб по дороге на Донбасс, появились подробности: «нашли прямо на...».

Также Politeka писала, что террористы прорвались и расстреляли ВСУ из пулеметов.