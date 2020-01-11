Граждане Украины попали в смертельную аварию в одном из регионов РФ

По предварительной информации местных оперативников, ДТП произошло по причине сильного снегопада. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на россСМИ и данные пресс-службы ГИБДД по региону.

ДТП с пассажирским автобусом произошло в Орловской области. Так известно, что авария произошла на 400-м км автодороги «Крым». Водитель «Mercedes-Benz», который зарегистрирован в Украине, перевозил семерых пассажиров — граждан Украины:

«В условиях снегопада выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Renault», - отметили в полиции края.

Известно также, что трое граждан Украины погибли, в общей сложности в аварии пострадали еще семь человек.

«В результате ДТП водитель и пассажир «Renault» и один пассажир «Mercedes-Benz» погибли, водитель и шесть пассажиров «Mercedes-Benz» получили травмы различной степени тяжести», — уточнили для журналистов в главке полиции области.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают причины аварии – кадры с места потрясают: на снегу лежат осколки, части машин, разбросаны вещи и видно кровь на снегу.

Фото: "360"

Ранее сообщалось о том, что поездка на другом автобусе для украинцев также обернулась трагедией.

По информации спасателей, жуткое ДТП произошло 16 декабря.

В частности, пассажирский автобус, который следовал из Херсона в Москву, попал в ДТП на территории Черниговской области.

В пресс-службе ГСЧС подчеркнули, что в районе населенного пункта Мосты пассажирский автобус допустил столкновение с грузовым автомобилем, что привело к страшной трагедии.

Удар был настолько сильным, что автобус с людьми разорвало на части. По последним данным, в результате ДТП под Черниговом погибли три человека, еще 15 получили ранения и были госпитализированы в Бахмацкую центральную больницу.

Напомним, масштабная авария на украинской трассе: "11 машин превратились в груду металла".

Как сообщала Politeka, автобус с россиянами разбился в ДТП: «тела разбросаны вокруг».

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