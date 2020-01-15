В Польше возле села Кобиела столкнулись грузовик и автомобиль, в результате чего погибли двое украинцев

О трагедии пишут польские СМИ.

Авария произошла 14 января около 12:30. Как отмечается, грузовик столкнулся с автомобилем. Двое молодых парней, которые находились в автомобиле, погибли до приезда спасателей.

По данным председатель Ярославицкой ОТГ Леонида Прудникова, двое погибших - из села Большая Городница Ровенской области. Им было до 30 лет.

Сообщается, что польские правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины смертельного ДТП.

Напомним, ранее туристический автобус, ехавший в Польшу, охватило пламя.

ДТП произошло на трассе "Киев-Чоп". В автобусе находилось 46 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС области.

Сообщение гласит: "30 ноября в 12:27 на спецлинию 101 поступило сообщению о возгорании в моторном отсеке двухэтажного пассажирского автобуса международного сообщения Харьков-Познань на автодороге Киев-Чоп вблизи села Грушвица 1 Ровенского района. К месту происшествия было немедленно направлено два дежурных пожарно-спасательных отделения и оперативно-координационный центр областного управления ГСЧС".

Водитель сам пытался справиться с огнем при помощи огнетушителя, еще до прибытия специалистов. Никто из пассажиров не пострадал.

Ранее еще два трагических случая с украинскими заробитчанами произошли в Польше. Об этом сообщают местные СМИ.

Первый случай случился 22 октября в Калише (Великопольское воеводство) около 21:00. Полицейские рассказали, что 20-летний парень внезапно вышел на дорогую перед грузовиком Scania. Водитель не успел затормозить. Молодого украинца раздавило, его доставили в больницу, где он скончался.

А второй случай произошел в Тарнуве Подгурни 29 октября 48-летнего украинца сбил водитель легковушки. Известно, что заробитчанин шел по обочине вместе с коллегами, которые также приехали из Украины. Подробности трагедии неизвестны.

Напомним, масштабная авария на трассе: "11 машин превратились в груду металла".

Как сообщала Politeka, «может избежать наказания»: родственники жертв страшного ДТП взмолились о помощи.

Также Politeka писала о том, что маршрутка с пассажирами попала в ДТП в Кривом Роге: первые кадры с места аварии.