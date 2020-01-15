В Польше возле села Кобиела столкнулись грузовик и автомобиль, в результате чего погибли двое украинцев
О трагедии пишут польские СМИ.
Авария произошла 14 января около 12:30. Как отмечается, грузовик столкнулся с автомобилем. Двое молодых парней, которые находились в автомобиле, погибли до приезда спасателей.
По данным председатель Ярославицкой ОТГ Леонида Прудникова, двое погибших - из села Большая Городница Ровенской области. Им было до 30 лет.
Сообщается, что польские правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины смертельного ДТП.
Главное за ночь: скандал с министром Зеленского, взрыв на химзаводе и обвал гривны
"Безобразное зрелище": Галкин публично смешал с грязью российскую власть
Кошевой из Квартал 95 набросился на жену, кадры семейного скандала: «Ты куда меня вообще...?»
Седокова в невидимом мини показала, чем покорила молодого любовника: «Даже Никитюк не сдержалась»
Напомним, ранее туристический автобус, ехавший в Польшу, охватило пламя.
ДТП произошло на трассе "Киев-Чоп". В автобусе находилось 46 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС области.
Сообщение гласит: "30 ноября в 12:27 на спецлинию 101 поступило сообщению о возгорании в моторном отсеке двухэтажного пассажирского автобуса международного сообщения Харьков-Познань на автодороге Киев-Чоп вблизи села Грушвица 1 Ровенского района. К месту происшествия было немедленно направлено два дежурных пожарно-спасательных отделения и оперативно-координационный центр областного управления ГСЧС".
Водитель сам пытался справиться с огнем при помощи огнетушителя, еще до прибытия специалистов. Никто из пассажиров не пострадал.
Ранее еще два трагических случая с украинскими заробитчанами произошли в Польше. Об этом сообщают местные СМИ.
Первый случай случился 22 октября в Калише (Великопольское воеводство) около 21:00. Полицейские рассказали, что 20-летний парень внезапно вышел на дорогую перед грузовиком Scania. Водитель не успел затормозить. Молодого украинца раздавило, его доставили в больницу, где он скончался.
А второй случай произошел в Тарнуве Подгурни 29 октября 48-летнего украинца сбил водитель легковушки. Известно, что заробитчанин шел по обочине вместе с коллегами, которые также приехали из Украины. Подробности трагедии неизвестны.
Напомним, масштабная авария на трассе: "11 машин превратились в груду металла".
Как сообщала Politeka, «может избежать наказания»: родственники жертв страшного ДТП взмолились о помощи.
Также Politeka писала о том, что маршрутка с пассажирами попала в ДТП в Кривом Роге: первые кадры с места аварии.