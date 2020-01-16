Российско-оккупационные войска "Л/ДНР" начали обстреливать позиции ВСУ из артиллерийских систем

Об этом сегодня утром сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что за минувшие сутки подконтрольные Кремлю террористические формирования 11 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

В штабе ООС зафиксировали, как коварный враг открывал огонь по позициям бойцов ВСУ из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Кроме этого, вдоль линии соприкосновения активизировались вражеские снайперы.

В районе ответственности "Восток" было зафиксировано семь вражеских обстрелов: неподалеку населенного пункта Пески – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Васильевки – из крупнокалиберного пулемета; два раза рядом с населенным пунктом Павлополь – с БПЛА противник сбросил 6 гранатометных выстрелов ВОГ-17 калибра 30 мм; неподалеку Авдеевки – из снайперской винтовки; вблизи населенного пункта Широкино – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия; рядом с Невельським – из крупнокалиберного пулемета.

Еще четыре раза российско-оккупационные войска "Л/ДНР" нарушали режим прекращения огня в зоне ответственности "Север": вблизи с Светлодарском – с миномету калибра 82 мм враг выпустил 2 мины; два раза недалеко от населенного пункта Орехово – из артиллерии калибра 152 мм – 6 снаряды, 120-мм миномету – 27 мин; рядом с Новотошковским – с миномету калибра 120 мм – 14 мин и автоматических станковых гранатометов.

К сожалению, в результате обстрелов со стороны оголтелых российско-оккупационных формирований "Л/ДНР" один военнослужащий ВСУ погиб.

Уже от начала текущих суток российские террористы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь по защитникам, которые держат оборону вблизи Майского. Потерь среди личного состава не зафиксировано.

Ранее мы сообщали о том, что бойцам ВСУ удалось взять под контроль часть взлетной полосы в ДАП. Российско-оккупационные войска "Л/ДНР" часто обстреливают украинских военных, однако им удалось на этом участке улучшить положение своих огневых точек.

Благодаря укреплению ВСУ на этом участке фронта террористы, подконтрольные Кремлю, остались без боеприпасов, и вражеские диверсионные группы не могут выдвигаться на помощь своим боевикам.

Напомним, умер самоотверженный украинский воин, «настоящий патриот».

Как сообщала Politeka, боец ВСУ таинственно погиб по дороге на Донбасс, появились подробности.

Также Politeka писала, что террористы прорвались и расстреляли ВСУ из пулеметов.