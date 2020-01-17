ВСУ снова понесли большие потери из-за российских оккупантов, которые не пытаются выполнять обязательства, которые взяла на себя Москва во время переговоров

Об этом утром сообщает пресс-центр штаба ООС в социальной сети Facebook.

Российско-оккупационные войска пошли на эскалацию конфликта, поскольку за предыдущие сутки вдоль линии соприкосновения было зафиксировано 12 вражеских обстрелов.

По информации наших военных, подконтрольные Кремлю террористы "Л/ДНР" открывали огонь по позициям ВСУ из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Кроме этого, у линии соприкосновения вновь активизировались вражеские снайперы, которые "кошмарят" наших бойцов.

Три вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности "Восток": из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Новотроицкое.

Еще девять раз оккупанты "Л/ДНР" нарушали режим прекращения огня в зоне ответственности "Север": вблизи Травневого – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; два раза рядом с населенным пунктом Новотошковское – из минометов калибра 120 мм противник выпустил 18 мин из 82-мм миномета - 10 мин; неподалеку с Мироновским – из станкового противотанкового гранатомета – 7 выстрелов;

вблизи Луганского – из станкового противотанкового гранатомета – 3 выстрела и крупнокалиберного пулемета; в районе населенного пункта Новозвановка – из снайперской винтовки; дважды рядом с Ореховым – из артиллерийских систем калибра 152 мм - 8 снарядов и 122 мм – 10 снарядов, миномету калибра 120 мм – 9 мин и 82-мм миномету – 15 мин, а также автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Зайцевого – из автоматических станковых гранатометов и другого стрелкового оружия.

Увы, но Украина снова понесла большие потери на передовой результате вражеских обстрелов со стороны российско-оккупационных формирований "Л/ДНР". За предыдущие сутки на фронте погиб один наш военнослужащий.

От начала текущих суток коварный враг огневой активности не проявлял. Потерь среди личного состава также не зафиксировано.

Напомним, умер самоотверженный украинский воин, «настоящий патриот».

Как сообщала Politeka, боец ВСУ таинственно погиб по дороге на Донбасс, появились подробности.

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