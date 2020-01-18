Его не видели живым с 31 декабря

71-летний пенсионер стал жертвой своих питомцев

Как передает Politeka.net, об этом российские СМИ информируют в своих Telegram-каналах.

Известно, что трагедия произошла в Польше.

По информации журналистов, в населенном пункте Осиек Свентокшиского воеводства были обнаружены останки 71-летнего местного жителя.

Тревогу поднял обеспокоенный житель города, который с 31 декабря не видел своего соседа Кшиштофа.

В пресс-службе местной прокуратуры подтвердили, что пенсионера последний раз видели перед Новым годом, когда он направлялся к колодцу, чтобы набрать воду.

Его останки были обнаружены на том же месте. По предварительной версии, 71-летнего Кшиштофа сразил сердечный приступ.

Оголодавшие свиньи, которых держал пожилой мужчина, выбрались из сарая и стали поглощать все, что видят. Корма для них было немного, поскольку в это время года в Польше достаточно холодно. Не исключено, что именно эти "домашние питомцы" и съели труп своего хозяина.

Но местные жители не верят в версию правоохранителей и уверены, что Кшиштофа погубил алкголь. Они предположили, что пенсионер мог уснуть возле колодца.

Его соседи подтвердили, что Кшиштоф держал свиней какой-то особой породы, очень крупных по размеру. Поэтому люди боялись этих животных и старались не приближаться к участку 71-летнего пенсионера.

Ранее мы рассказывали о том, что украинскую заробитчанку с инсультом выбросил на улицу работодатель. Инцидент произошел еще в 2018 году.

Работодатель хотел избежать ответственности за нелегального работника, потому вывез женщину в город и вызвал полицию к якобы пьяной женщине.

Согласно сообщению дипломата, Оксана находилась на реабилитации в Польше до декабря 2018 года, а затем ее перевезли в родное село неподалеку от Турки Львовской области. Там за ней ухаживала семья.

Однако 13 января Оксана, которая также страдала от почечной недостаточности, скоропостижно скончалась. Работодателю, Енджею Ц., было выдвинуто девять обвинений. Восемь из них касались нелегального трудоустройства работников. За это ему светило до трех лет лишения свободы.

Суд в Сьрода-Велькопольска постановил условно приостановить уголовное производство с испытательным сроком до двух лет. Однако судья подчеркнул, что собранный доказательный материал, как и объяснения обвиняемого, не оставляют сомнений, что человек нарушил закон.

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Как сообщала Politeka, в Польше жестоко расправились с заробитчанами: «услышали украинскую речь».

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