Террористы не собираются выполнять свои обязательства

Российско-оккупационные формирования "Л/ДНР" не прекращают обстреливать позиции ВСУ из запрещенного тяжелого вооружения

Об этом утром традиционно информирует пресс-центр штаба ООС в Facebook.

По информации наших военнослужащих, за предыдущие сутки подконтрольные России боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Как отмечается в сообщении, оккупационные формирования "Л/ДНР" стреляли по позициям бойцов ВСУ из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм и 120-мм минометов, а также станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Один обстрел был зафиксирован в зоне ответственности "Восток": применяя станковый противотанковый гранатомет – 2 выстрелы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие, противник вел прицельный огонь по Песках.

Еще десять раз российские террористы нарушили режим прекращения огня в районе ответственности "Север": семь раз вблизи населенного пункта Орехово – из артиллерийских систем калибра 122 мм противник выпустил 9 снарядов из 120-мм минометов – 33 мины и со станковых противотанковых гранатометов – 9 выстрелов; рядом с Новоолександровкой – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Новотошковского – из минометов калибра 120-мм – 8 мин.

Увы, но в результате вражеских обстрелов вчера на фронте один военнослужащий ВСУ погиб.

Уже от начала текущих суток российско-террористические подразделения "Л/ДНР" успели нарушить режим прекращения огня в зоне ответственности "Север".

Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли защитников Майского и Луганского. К счастью, обошлось без потерь среди личного состава украинской армии.

Напомним, умер самоотверженный украинский воин, «настоящий патриот».

Как сообщала Politeka, боец ВСУ таинственно погиб по дороге на Донбасс, появились подробности.

Также Politeka писала, что террористы прорвались и расстреляли ВСУ из пулеметов.