Появились детали загадочного ДТП, после которого погиб молодой спортсмен Евгений Оторвин

Об этом пишет Politeka.net.

Сообщается, что трагедия произошла 15 января в Херсоне.

19-летний спортсмен Евгений Оторвин провожал свою девушку домой и на пешеходном переходе угодил под колеса автомобиля.

Молодого спортсмена госпитализировали в больницу, но медикам не удалось спасти его и он скончался через день.

"Настоящий боец. Перспективный и талантливый спортсмен. Искренний человек. Надежный друг. Настоящий мужчина. Любимец родителей. Душа друзей. Почти... взрослый и самостоятельный человек... почти..." - говорится в публикации Федерации академической гребли.

Друг погибшего спортсмена Никита Фирсов рассказал детали загадочного ДТП в Херсоне, после которого скончался 19-летний гребец-академист Евгений Оторвин.

По его словам, за рулем автомобиля находился офицер Госпогранслужбы.

"...Его сбили на служебном автомобиле ГПСУ. За рулем был пограничник. Женя пролежал в коме сутки, после чего скончался. В ту ночь он провожал свою девушку. Она живет и учится в спортивном училище на ул. Петра Калнишевского. По пути домой (после того как провел ее) он переходил ул. Перекопскую (по пешеходному переходу, между Юбилейным и Дворцом пионеров) на которой его сбила машина. Водитель превысил скоростной лимит. В следствии столкновения он получил черепно-мозговую травму, перелом бедра и повреждение спинного мозга... Распространите этот пост по своим соцсетям. Я хочу, чтоб убийца был наказан, ибо это дело уже пытаются замять. Жене было всего лишь 19 лет.. Смотрите по сторонам!...", - говорится в посте друга погибшего спортсмена.

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