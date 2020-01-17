Это уже не первое ЧП в звездной семье

Дети известного продюсера Иосифа Пригожина продолжают попадать в ДТП

На этот раз в аварию угодила его 22-летняя дочь Даная.

Об этом звездная наследница рассказала в своем личном Instagram, передает Politeka.net.

Известно, что 22-летняя Даная ехала на работу на такси и в этот момент в их машину влетела другая легковушка.

К счастью, обошлось без пострадавших, но дочь известного российского продюсера Иосифа Пригожина не на шутку испугалась.

Девушка также была обеспокоена тем, что из-за ДТП она опоздала на работу в первый рабочий день. Поэтому ей пришлось вызвать другое такси, чтобы добраться по нужному адресу.

"Почему в первый же рабочий день какая-то хрень. Выехала за 1,5 часа на работу. Въехали в нас", - говорится в подписи к снимку с места аварии, который в своем Instagram опубликовала 22-летняя дочь Иосифа Пригожина.

Даяна также рассказала, что с ней все в полном порядке после ДТП и поблагодарила подписчиков за переживания.

Стоит отметить, что звездную семью Иосифа Пригожина преследует черная полоса. Только за одну неделю пасынок продюсера три раза умудрился попасть в ДТП.

21-летний Арсений Шульгин отделался за все разы испугом и поврежденной губой.

Еще ранее в аварию угодила дочь продюсера Даная. По ее словам, страшное ДТП произошло еще в 2017 году, но именно сейчас она может о нем спокойно рассказывать.

ДТП произошло на трассе М-4 в Московской области, когда девушка ехала домой с друзьями после катания на лыжах. Как призналась Даная Пригожина, все были трезвыми, а скоростной режим соблюдался, но машину занесло на обледенелой трассе. Авто врезалось в столб и перевернулось. К счастью, все были пристегнуты, а в машине сработали подушки безопасности.

Удар пришелся на Данаю, ведь она сидела рядом с водителем. В результате она получила многочисленные царапины на руках, а осколки попали ей прямо в голову. У нее диагностировали сотрясение мозга легкой степени.

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