Дети известного продюсера Иосифа Пригожина продолжают попадать в ДТП
На этот раз в аварию угодила его 22-летняя дочь Даная.
Об этом звездная наследница рассказала в своем личном Instagram, передает Politeka.net.
Известно, что 22-летняя Даная ехала на работу на такси и в этот момент в их машину влетела другая легковушка.
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К счастью, обошлось без пострадавших, но дочь известного российского продюсера Иосифа Пригожина не на шутку испугалась.
Девушка также была обеспокоена тем, что из-за ДТП она опоздала на работу в первый рабочий день. Поэтому ей пришлось вызвать другое такси, чтобы добраться по нужному адресу.
"Почему в первый же рабочий день какая-то хрень. Выехала за 1,5 часа на работу. Въехали в нас", - говорится в подписи к снимку с места аварии, который в своем Instagram опубликовала 22-летняя дочь Иосифа Пригожина.
Даяна также рассказала, что с ней все в полном порядке после ДТП и поблагодарила подписчиков за переживания.
Стоит отметить, что звездную семью Иосифа Пригожина преследует черная полоса. Только за одну неделю пасынок продюсера три раза умудрился попасть в ДТП.
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Еще ранее в аварию угодила дочь продюсера Даная. По ее словам, страшное ДТП произошло еще в 2017 году, но именно сейчас она может о нем спокойно рассказывать.
ДТП произошло на трассе М-4 в Московской области, когда девушка ехала домой с друзьями после катания на лыжах. Как призналась Даная Пригожина, все были трезвыми, а скоростной режим соблюдался, но машину занесло на обледенелой трассе. Авто врезалось в столб и перевернулось. К счастью, все были пристегнуты, а в машине сработали подушки безопасности.
Удар пришелся на Данаю, ведь она сидела рядом с водителем. В результате она получила многочисленные царапины на руках, а осколки попали ей прямо в голову. У нее диагностировали сотрясение мозга легкой степени.
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