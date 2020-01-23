В результате стрельбы в центре Сиэтла (США), один человек был убит, а семь других получили ранения

ЧП произошло в среду, 22 января, как раз в то время, когда на улицах было много людей в вечерний час пик, сообщает NYT.

Происшествие случилось на Пайн-стрит и Третьей авеню около 5 часов вечера (по местному времени), в нескольких кварталах от популярного городского рынка Пайк-плейс. Это популярное туристическое место.

Видеоролики свидетелей показали, что из этого района бежали люди. На месте было много правоохранителей.

Отмечается, что после стрельбы семь пациентов прибыли в больницу для лечения.

Представители спецслужб сообщили, что тяжелые ранения получил 9-летний мальчик.

По словам медиков, одна женщина была в критическом состоянии, один мужчина был в тяжелом состоянии, и еще пять мужчин были в удовлетворительном состоянии.

Подозреваемый скрылся с места происшествия.

Полиция оцепила часть Третьей авеню вдоль квартала, где произошло ЧП, а также закрыла доступ к ближайшей станции транспорта.

Очевидец, 60-летний Дуглас Конверс рассказал, что при входе на станцию он услышал серию выстрелов - по его оценкам, около дюжины - и увидел, как минимум два человека упали на землю.

Также он заметил две предыдущие стрельбы, которые произошли в городе за последний день.

Все три эпизода произошли в радиусе нескольких кварталов от центра города. Во вторник был убит 55-летний мужчина, а в среду днем ​​подозреваемый был ранен во время стрельбы в полиции.

BREAKING: Another night another shooting.



Today it's the community in #Seattle. How can we know where it will be tomorrow?



Today it’s 2,333 shot dead just this year. How many more by the end of tomorrow? #seattleshooting pic.twitter.com/155xeWbE8o — Ethan Somers (@ethanjsomers) January 23, 2020

Шеф полиции заявил, что сейчас нет информации, связывающей эти инциденты.

#BREAKING: MAN HUNT - Police are looking for two suspects who are wanted for shooting 7 people, including a child in #Seattle, WA. Description on suspects will be provided when released by Police.

pic.twitter.com/kFsFTkHpS7 — Brennan Prill ⚡︎ (@WxBrenn) January 23, 2020

Напомним, гору трупов обнаружили в многоэтажке столицы.

Как сообщала Politeka, массовое побоище у метро в Киеве: все закончилось стрельбой, много пострадавших.

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