В результате стрельбы в центре Сиэтла (США), один человек был убит, а семь других получили ранения
ЧП произошло в среду, 22 января, как раз в то время, когда на улицах было много людей в вечерний час пик, сообщает NYT.
Происшествие случилось на Пайн-стрит и Третьей авеню около 5 часов вечера (по местному времени), в нескольких кварталах от популярного городского рынка Пайк-плейс. Это популярное туристическое место.
Видеоролики свидетелей показали, что из этого района бежали люди. На месте было много правоохранителей.
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Отмечается, что после стрельбы семь пациентов прибыли в больницу для лечения.
Представители спецслужб сообщили, что тяжелые ранения получил 9-летний мальчик.
По словам медиков, одна женщина была в критическом состоянии, один мужчина был в тяжелом состоянии, и еще пять мужчин были в удовлетворительном состоянии.
Подозреваемый скрылся с места происшествия.
Полиция оцепила часть Третьей авеню вдоль квартала, где произошло ЧП, а также закрыла доступ к ближайшей станции транспорта.
Очевидец, 60-летний Дуглас Конверс рассказал, что при входе на станцию он услышал серию выстрелов - по его оценкам, около дюжины - и увидел, как минимум два человека упали на землю.
Также он заметил две предыдущие стрельбы, которые произошли в городе за последний день.
Все три эпизода произошли в радиусе нескольких кварталов от центра города. Во вторник был убит 55-летний мужчина, а в среду днем подозреваемый был ранен во время стрельбы в полиции.
Шеф полиции заявил, что сейчас нет информации, связывающей эти инциденты.
Напомним, гору трупов обнаружили в многоэтажке столицы.
Как сообщала Politeka, массовое побоище у метро в Киеве: все закончилось стрельбой, много пострадавших.
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