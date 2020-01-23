В Черкассах умер 4-летний мальчик, которого вместе с братом и дедушкой сбила машина на переходе

Старика вместе с двумя маленькими внуками во время перехода на нерегулируемом перекрестке сбил таксист. Один из внуков, Егор, умер в больнице, не выходя из комы. Об этом рассказал телеведущий развлекательно-информационной программы «Сніданок з 1+1» Руслан Сеничкин и друг семьи, пишет Politeka.net.

«Егорчик сегодня не выдержал... В больнице. Находясь в коме почти 2 недели после ДТП. Таксист, двигаясь с запредельной скоростью, сбил на нерегулируемом перекрестке, на переходе его братика-близнеца и их дедушку. Сначала я написал пост о еще одной просьбе помочь кто как может родителям. Теперь другой грустный смысл. Через полторы недели после трагедии на месте ДТП установили дорожные знаки. На краску для зебры денег не хватило... Сколько еще нужно жертв, искалеченных жизней, чтобы сделали хотя бы это?», – посетовал телеведущий в соцсети.

Также он рассказал, что пришлось делать родителям после такой трагедии. Родители мальчика, убитые горем, не знали, что делать в такой ситуации. Они решили, что это "бесполезное движение в одностороннем направлении".

Друзья семьи пришли на помощи и пошли буквально выпрашивать у депутатов Черкасс деньги на помощь для ребенка. Депутаты города смогли выделить 27 тысяч гривен, но отметив, что могут перевести только через месяц.

"Вчера в детсаду родители с детьми самостоятельно устроили благотворительную ярмарку для сбора средств на лечение. 17 тысяч грн. Насобирали», – написал телеведущий в сети.

Сеничкин также с грустью признался, что власти не имеет дела к беде простых людей.

«Вот признак той соборности, единения вокруг беды. Власти (государству, системе) плевать на таких людей. Объединяются вокруг беды сами люди, даже на расстоянии, даже незнакомые. И только так... Потому что другого не дано. R. I. P., Егорчику искренние соболезнования семье», – добавил он.

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