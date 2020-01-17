Це вже не перша НП у зірковій сім'ї

Діти відомого продюсера Йосипа Пригожина продовжують потрапляти в ДТП

На цей раз в аварію потрапила його 22-річна дочка Даная.

Про це зоряна спадкоємиця розповіла у своєму особистому Instagram, передає Politeka.net.

Відомо, що 22-річна Дана їхала на роботу на таксі і в цей момент в їх машину влетів інший легковик.

На щастя, обійшлося без постраждалих, але дочка відомого російського продюсера Йосипа Пригожина не на жарт злякалася.

Дівчина також була стурбована тим, що через ДТП вона запізнилася на роботу в перший робочий день. Тому їй довелося викликати інше таксі, щоб дістатися за потрібною адресою.

"Чому в перший же робочий день якась хрень. Виїхала за 1,5 години на роботу. В'їхали в нас", - йдеться у підписі до світлини з місця аварії, який у своєму Instagram опублікувала 22-річна дочка Йосипа Пригожина.

Даяна також розповіла, що з нею все в повному порядку після ДТП і подякувала підписників за переживання.

Варто відзначити, що зіркову родину Йосипа Пригожина переслідує чорна смуга. Тільки за один тиждень пасинок продюсера три рази примудрився потрапити в ДТП.

21-річний Арсеній Шульгін відбувся за всі рази переляком і пошкодженої губою.

Ще раніше в аварію потрапила дочка продюсера Даная. За її словами, страшна ДТП сталася ще в 2017 році, але саме зараз вона може про нього спокійно розповідати.

ДТП сталося на трасі М-4 в Московській області, коли дівчина їхала додому з друзями після катання на лижах. Як зізналася Дана Пригожина, всі були тверезими, а швидкісний режим дотримувався, але машину занесло на слизькій трасі. Авто врізалося в стовп і перекинувся. На щастя, всі були пристебнуті, а в машині спрацювали подушки безпеки.

Удар припав на Данаю, адже вона сиділа поруч з водієм. В результаті вона отримала численні подряпини на руках, а осколки потрапили їй прямо в голову. У неї діагностували струс мозку легкого ступеня.

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