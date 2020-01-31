На Киевщине третий день разыскивают без вести пропавшего подростка

15-летний Вадим Сак ушел из дома в селе Нещеров Обуховского района 29 января 2020 года и до сих пор не вернулся, передает Politeka со ссылкой на «Службу розыска детей».

Где сейчас находится парень, неизвестно.

Приметы подростка: на вид 15-17 лет, рост 175-180 сантиметров, худощавый, овальное лицо, голубые глаза, светлые волосы.

Когда его видели последний раз, он был одет в красно-синюю спортивную куртку с капюшоном, серые спортивные штаны, темно-синие кроссовки.

Если кто-то где-то видел этого мальчика, просьба позвонить с мобильного телефона на горячую линию «Службы розыска детей» по номеру 116 000.

Ранее мы писали о том, что в Днепре полиция разыскивает 15-летнюю Светлану Друзенко. По информации правоохранителей, она ушла из дома в поселке Божедаровка Криничанского района 24 января около 18.00 и до сих пор не вернулась.

Приметы девочки: рост 155 см, на вид 16-17 лет, среднего телосложения, волосы светлые русые до плеч, над левой бровью шрам около пяти сантиметров.

Просьба ко всем, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении несовершеннолетней, обратиться по телефонам (05654) 9 21 81, 068 848 41 22.

А в Одессе несколько дней не могут найти Ангелину Гуцу 2005 года рождения. 26 января она покинула детское учреждение и до настоящего времени не вернулась.

Ее рост 155 см, глаза коричневые, волосы русые, среднего телосложения. Была одета в черную куртку и черную шапку со стразами, черные брюки и темно-синие кроссовки.

Если кому-то что-то известно, просьба сообщить в Николаевское отделение полиции по телефонам: (097) 545 80 43; (04857) 2 23 66 или на спецлинию 102.

Напомним, малышку оставили на свалке с бродягами в Одессе.

Как сообщала Politeka, харьковские копы нашли пропавшую школьницу в соседней стране.

Также Politeka писала, что на Львовщине таинственно исчез подросток, поднята тревога.