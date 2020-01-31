Обрушение произошло в Санкт-Петербурге (РФ) в ходе сноса СКК «Петербургский»
Снос Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на пр. Юрия Гагарина начали утром 31 января. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)
Во время сноса, около 15:00 по местному премени (14:00 по Киеву) рухнула крыша.
Разрушение комплекса началось после того, как один из рабочих отрезал часть металлического каркаса газовым инструментом. Когда крыша начала распадаться на секции и падать вниз.
На опубликованных в сети видео видно, что рабочий не успел запрыгнуть в строительную люльку.
Судя по всему, стадион рухнул непланово. Один из рабочих, который подрезал тяжи, побежал к люльке крана, но не успел, и рухнул вниз вместе со стеной.
В ГУ МЧС сообщили, что под завалами обрушившегося спортивно-концертного комплекса в Петербурге могут быть люди.
По данным СМИ, один мужчина пропал без вести.
На место обрушившегося СКК "Петербургский" прибыла поисково-спасательная группа, реанимация и группа МЧС. Спасатели ищут пропавшего.
При этом телеграм-канал Mash сообщает, что рабочий погиб.
На месте СКК «Петербургский» хотят построить самую крупную ледовую арену мира.
Площадь всего объекта, согласно новому решению, составит порядка 167 тысяч квадратов, высота – 49 метров.
Вместимость составит 21,5 тысячи человек во время хоккейных матчей, 23 тысячи – во время концертов. Основные трибуны расположат на втором, третьем и шестом этажах; четвертый и пятый отдадут под вип-ложи примерно на 1800 мест.
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