Обрушение произошло в Санкт-Петербурге (РФ) в ходе сноса СКК «Петербургский»

Снос Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на пр. Юрия Гагарина начали утром 31 января. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)

Во время сноса, около 15:00 по местному премени (14:00 по Киеву) рухнула крыша.

Разрушение комплекса началось после того, как один из рабочих отрезал часть металлического каркаса газовым инструментом. Когда крыша начала распадаться на секции и падать вниз.

На опубликованных в сети видео видно, что рабочий не успел запрыгнуть в строительную люльку.

Судя по всему, стадион рухнул непланово. Один из рабочих, который подрезал тяжи, побежал к люльке крана, но не успел, и рухнул вниз вместе со стеной.

В ГУ МЧС сообщили, что под завалами обрушившегося спортивно-концертного комплекса в Петербурге могут быть люди.

По данным СМИ, один мужчина пропал без вести.

На место обрушившегося СКК "Петербургский" прибыла поисково-спасательная группа, реанимация и группа МЧС. Спасатели ищут пропавшего.

При этом телеграм-канал Mash сообщает, что рабочий погиб.

В Санкт-Петербурге во время сноса здания спортивно-концертного комплекса «Петербургский» рухнула крыша.



Под завалами могут быть люди, сообщили в ГУ МЧС. По данным СМИ, один мужчина пропал без вести. В ролике видно, что рабочий не успел запрыгнуть в строительную люльку. pic.twitter.com/iyGtX2qMLy — Телеканал 360° (@360tv) January 31, 2020

На месте СКК «Петербургский» хотят построить самую крупную ледовую арену мира.

Площадь всего объекта, согласно новому решению, составит порядка 167 тысяч квадратов, высота – 49 метров.

Вместимость составит 21,5 тысячи человек во время хоккейных матчей, 23 тысячи – во время концертов. Основные трибуны расположат на втором, третьем и шестом этажах; четвертый и пятый отдадут под вип-ложи примерно на 1800 мест.

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