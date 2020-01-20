Пять человек погибли, еще трое пострадали и были доставлены в больницу с ожогами после того, как в хостеле «Кармель» в Перми (РФ) прорвало трубу отопления

Об этом сообщает пресс-служба МЧС города. Ужасное ЧП попало на видео. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)

Сообщение об аварии поступило в МЧС в 03:10 по местному времени (04:10 По Киеву). Затопленное помещение хостела находится по улице Советской Армии.

Отмечается, что на цокольном этаже здания прорвало трубу с горячей водой. В результате кипяток хлынул уже в сам хостел.

В это время внутри находилось несколько человек. Коммунальная авария застала его посетителей врасплох. Люди спали, когда на них обрушился кипяток из прорвавшейся трубы. Постояльцы просто сварились в кипятке заживо.

Четверых погибших спасатели нашли сразу же после случившегося. Еще один человек был обнаружен во время откачки горячей воды из гостиницы.

Спасатели уже проверили все комнаты и продолжают откачивать воду.

В пермском отеле 5 человек погибли, получив ожоги в результате прорыва трубы с горячей водой.



Еще трое с множественными ожогами в тяжелом состоянии госпитализированы. #жесть #пермь #карамель pic.twitter.com/9C8xJeipIQ — Андрей Рачефф (@drongogo) January 20, 2020

Что стало причиной внезапного рокового прорыва трубы, пока неизвестно.

Позже появилось сообщение, что в пермском хостеле, где погибли 5 человек, не было аварийных выходов. СК возбудил уголовное дело по статье 238 ч.3 УК РФ.

Губернатор региона Максим Решетников также прокомментировал ситуацию: «Авария коммунальная, но так много жертв, поскольку в подвале была мини-гостиница без эвакуационного выхода. С одной стороны, мы бережем бизнес от давления, а с другой стороны, правила надо выполнять, они же не зря установлены. Должен же быть здравый смысл».

Напомним, потоп в ТРЦ: люди обварились кипятком, всюду пар.

Как сообщала Politeka, техногенная катастрофа: кипяток бьёт прямо из-под земли.

Также Politeka писала, что люди кричали от боли, число пострадавших от прорыва трубы с горячей водой возросло: "Свариться в кипятке".