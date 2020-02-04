На поиски брошены все силы

Подросток пропал в Днепровском районе Киева



Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе полиции столицы.

13-летний Александр Москаленко ушел из дома 3 февраля, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

На вид мальчику 12-13 лет рост 155 см. Волосы светло-русые по бокам выбриты, спереди большая челка, худощавого телосложения.

Был одет Саша в серую кофту с капюшоном, темно синий рюкзак, черные спортивные штаны, рыжие ботинки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении школьника, полиция просит сообщить по телефону "102".

Ранее мы сообщали, что в Дарницком районе Киева пропала без вести 20-летняя Столяр Анастасия Сергеевна со своим 3-летним сыном Столяром Иваном Дмитриевичем.

Они вышли из дома 31 января и не вернулись.

Мальчику на вид 3-4 года, волосы светло-русые коротко стриженые, худощавого телосложения, рост 95-105 сантиметров.

Он был одет в куртку синего цвета с темным вставками, голубую шапку с помпонами и темные джинсы.

При наличии любой информации о возможном местонахождении Ивана и его мамы, сообщите по телефону спецлинии полиции «102».

Напомним, на Одесчине пропала девушка при загадочных обстоятельствах.

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