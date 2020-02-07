На границе Казахстана и Кыргызстана разыгрались нешуточные сражения, которые закончились поджиганием целого села

Массовый конфликт произошел в приграничном селе Казахстана Масанчи Кордайского района Жамбылской области (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Местные власти признали факт массовой драки, однако не стали вдаваться в подробности, однако в соцсетях появляются все новые видео с места, судя по которым, ситуация вышла из-под контроля.

Как сообщает Телеграм-канал «Протесты в мире» со ссылкой на местного жителя, конфликт разыгрался между казахами и дунганами (народом, проживающим в Кыргызстане).

«Намного страшнее, когда эта межнациональная война происходит в считанных километрах от тебя. Говорят началось всё с того, что какие-то местные дунгане избили местного деда казаха (за что и почему не ясно), причём сильно, и вот пошла вся эта движуха. Хочется надеяться, что это не перерастёт в нечто большее, а ведь может», - рассказал читатель.

На опубликованных в сети кадрах можно увидеть толпы людей, которые собираются на улицах села. При этом на фоне горит сразу множество зданий. Судя по всему, их подожгли участники конфликта.

По некоторым сообщениям, сгорел весь центр населенного пункта. На некоторых видео также слышны выстрелы, а люди на кадрах переворачивают машины.

«Вопреки тому, что заявила полиция, ситуация в Масанчи не под контролем, а ухудшается. Прибывшие молодчики подожгли более 10 домов в селе Масанчи и сейчас началась стрельба - прибывшие молодчики стреляют по людям, избивают, полиция ничего сделать не может. Люди ждут прибытия силовиков, но пока ситуация разворачивается по самому худшему сценарию», - рассказал СМИ глава Ассоциации дунган Казахстана Хусей Дауров.

До этого мы сообщали о том, что рано утром, 1 января, в Киеве произошла драка со стрельбой из оружия.

Инцидент случился примерно в 4.30 утра на улице Большой Васильковской, вблизи станции метро "Лыбедская".

По предварительной информации, в результате массовой потасовки пострадало 6 человек.

Напомним, массовую драку устроили на турнире ММА, видео побоища: в ход шли даже стулья.

Как сообщала Politeka, побоище устроили в центре Киева, слышны взрывы.

Также Politeka писала, что массовое побоище произошло у метро в Киеве: все закончилось стрельбой, много пострадавших.