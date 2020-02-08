Восемь человек погибли, 40 - пострадали во время масштабной драки в Казахстане

Как сообщает пресс-служба МВД Казахстана, инцидент произошел в пятницу вечером, 7 февраля, в Кордайском районе Жамбылской области, передает Politeka.net. В бойне принимали участие порядка 300 человек, в основном жители сел Масанчи и Каракемер. Участники потасовки использовали металлические предметы, камни и огнестрельное оружие (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Агрессивно настроенные нарушители порядка напали на правоохранителей, двое из которых получили огнестрельные ранения.

По информации жителя Кордайского района, блогера Исламбека Дастана, поводом для начала "дикого замеса" могли стать межнациональные распри - между казахами и дунганами.

Беспорядки начались после того, как был избит пожилой мужчина из Каракемера (бытовая ссора на дороге двух водителей), населенного в основном казахами и кыргызами. Односельчане обвинили жителей Масанчи - который называют дунганским анклавом (население состоит на 90% из дунган - китаеязычных мусульман).

Толпа, видимо в отместку, пошла жечь и крушить дома в Масанчи.

Случившееся прокомментировал президент страны Касым-Жомарт Токаев, обратившийся к нации:

"В Кордайском районе Жамбылской области произошла групповая драка из хулиганских побуждений. Этим попытались воспользоваться провокаторы. Полиция нормализовала ситуацию, она взята под контроль. Виновные в нарушении общественного порядка будут привлечены к ответственности"

В настоящее время МВД выясняет причины и обстоятельства массовой драки. Уже задержаны десятки участников.

Ситуацию активно обсуждают в сети:

"Сначала побили мужика и его больного отца 8 чел. Потом на ментов кинулись после того как те пытались его оформить! Потом уже наши психанули! Это спичка! Порох сыпать начали давно!"

"Хочу сказать всем национальностям, мы Казахи очень гостеприимный народ, и очень спокойный. Поэтому давайте уважать др друга! Не надо наглеть. Если мы спокойные, это не значит, что мы л*хи✊. Да у нас продажная власть, да у нас у кого деньги тот и рулит. Но у нас простой, рабочий народ Казахи, куда гордые чем власть!"

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