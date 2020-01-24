Неизвестный стрелок открыл огонь по людям в Германии. Сообщается о большом числе жертв

Трагедия произошла в пятницу, 24 января, в немецкой общине Рот-ам-Зе, земля Баден-Вюртемберг. По данным местных СМИ, в одном из зданий неизвестный открыл стрельбу по людям.

По предварительной информации, жертвами стрелка стали шесть человек. Кроме того, еще несколько получили ранения.

Позже полицейские сообщили, что стрелка удалось задержать. Пока неизвестно, действовал ли он в одиночку. Правоохранители выяснили, что преступник и его жертвы были знакомы. Ввиду этой информации нападение рассматривается не как теракт, а как преступление на бытовой почве.

На месте случившегося проходит спецоперация местной полиции. Обстоятельства преступления уточняются.

Напомним, что в конце 2018 года Германию потряс страшный эпизод со стрельбой по людям на улице. Так, в декабре мужчина расстрелял людей в центре Страсбурга в районе рождественских ярмарок.

Сообщение о новых жертвах расстрела поступали до поздней ночи: несколько нападений на людей и перестрелок с полицией оставили после себя трех погибших и 11 раненых.

Полиция сразу перекрыла доступ к зданию Европейского парламента, заседание которого именно происходило в Страсбурге.

Отметим, перестрелка не была одномоментной. Преступник терроризировал центр города в течение более чем часа.

Рядом с эпицентром события оказался глава представительства Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

"Так случилось, что на момент стрельбы я был в 200 м от места происшествия на официальном ужине. Но наша спецслужба сработала быстро и вместе с французскими коллегами провела эвакуацию. За что спасибо", — написал он уже после полуночи.

Недалеко от места стрельбы — в здании Европарламента — также находилась сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан. Она поехала в Страсбург, чтобы получить премию Сахарова, которую назначили ее брату.

Наталья Каплан написала в Facebook, что здание европейского законодательного органа закрыли и никого из него не выпускают.

Напомним, стрельба в Страсбурге: людей расстреливали больше часа, новые ужасающие подробности и фото.

Как сообщала Politeka, стрельба на рождественской ярмарке: есть жертвы, началась паника.

Также Politeka писала, что стрельба гремит под окнами мэрии, есть убитые: центр столицы оцеплен.