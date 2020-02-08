По меньшей мере 12 человек погибли от рук военнослужащего в Таиланде
Инцидент произошел в субботу, 8 февраля, в городе Корат к северо-востоку от Бангкока, передает Politeka.net со ссылкой на сообщения в Твиттер и зарубежные СМИ.
Отмечается, что вооруженный человек застрелил своего командующего (пытаясь украсть оружие) и двух других солдат, а затем открыл огонь в торговом центре Terminal 21. В сети появились кадры с места трагедии. На видео слышны выстрелы, спецслужбы стягиваются к месту ЧП.
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Также появилась информация, что зачинщик беспорядка транслировал расстрел людей на Фейсбуке. Администрация сервиса уже забанила его аккаунт.
«Разбогатеть на коррупции и использовать других людей... считают ли они, что смогут взять с собой деньги, чтобы потратить их в аду?», - военнослужащий выложил несколько бессвязных сообщений до нападения.
Сейчас солдат удерживает 16 заложников в торговом центре. Люди в панике бегут из помещения ТЦ.
Кроме того, на месте происшествия произошел пожар, вызванный стрельбой нападавшего по газовым баллончикам.
Ранее мы сообщали о страшной бойне, которая произошла в ночь с 7 на 8 февраля в Казахстане. Жители двух сел из-за межнациональных распрей устроили погром, стреляли в правоохранителей и жгли дома.
В массовой драке участвовали порядка 300 человек, из которых 8 - погибли, еще 40 получили ранения.
Беспорядки начались после того, как был избит пожилой мужчина из поселка Каракемер, населенного в основном казахами и кыргызами. Односельчане обвинили жителей другого поселка Масанчи - который называют дунганским анклавом (население состоит на 90% из дунган - китаеязычных мусульман).
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