В селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области пылает один из домов, сообщает Politeka.net
Как сообщают очевидцы, неподалеку от трассы в селе Новый Петровцы Вышгородского района Киевской области пылает дом. Судя по имеющемуся в распоряжении Politeka видео, эпицентр пожара находится в районе второго этажа и кровли.
Над домом можно наблюдать густые клубы черного дыма, которые поднимаются вверх на несколько десятков метров. Языки пламени возвышаются приблизительно на 2-4 метра.
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Вокруг дома уже собрались местные жители, однако пока не видно, чтобы кто-то предпринимал попытки затушить пламя.
Отметим, что село Новые Петровцы известны тем, что там находится множество домов украинской элиты. В частности, в селе с 2003 года проживает бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
При этом село делится на две части. Яценюк и другие влиятельные украинские чиновники и бизнесмены проживали в "элитной" части села на огороженой территории.
Также Новые Петровцы известны соседством с резиденцией беглого экс-президента Украины Виктора Януковича "Межигорье". Ранее в селе даже дежурил "Беркут", который охранял одиозного политика от непрошенных гостей.
Напомним, что спустя пять лет после Революции Достоинства «Сухолучье» стало туристическим объектом, и посмотреть на него можно за 50 гривен. Эти деньги идут на уход за животными и поддержания состояния самих особняков, передают журналисты. Перед тем, как пустить посетителей в хонку, охранники просят одеть бахилы.
Внутри дом сохранился практически неповрежденным, однако большинство мебели и вещей отсюда вывезли. Остались один диван, три огромных стола, три стула и столько же картин на стенах.
Напомним, дом Пшонки показали через пять лет.
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