Люди находятся в тяжелом состоянии

Скоростные катера столкнулись возле популярного среди туристов люксового курорта

Как передает Politeka.net, об этом российские СМИ информируют в своих Telegram-каналах.

Сообщается, что трагедия произошла рядом с популярным островным курортом Пхукет.

По информации журналистов, во время прогулки по реке столкнулись два скоростные катера, на борту которого находились туристы из Российской Федерации.

На момент ЧП на борту находились 39 граждан России. Столкновение было настолько сильным, что 21 человек получил различные травмы.

Местные СМИ утверждают, что в результате столкновения катеров также погибли двое детей: шестилетняя девочка и 12-летний мальчик.

"Столкнулись два скоростных катера. На одном был только тайский экипаж, на втором – 39 российских туристов. Более 20 россиян получили травмы различной степени тяжести", – заявил заведующий консульским отделом дипмиссии Владимир Пронин и добавил, что некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, катер должен был забирать туристов у пристани, когда столкнулся с другим скоростным судном с пассажирами.

Ранее мы рассказывали о том, что под Днепром утонула легковушка с людьми. Известно, что трагедия произошла 12 января.

В селе Вишневое транспортное средство Toyota Land Cruiser Prado с людьми в салоне утонул в пруду. Спасатели получили информацию о жутком ДТП в 19:05 и на место трагедии сразу же направили дежурную бригаду.

Выяснилось, что люксовый автомобиль съехал в водоем во время следования по плотине пруда. Транспортное средство обнаружили в пяти метрах от берега на глубине 2-3 метра.

С помощью лебедки автомобиль вытащили на сушу. В салоне легковушки Toyota Land Cruiser Prado обнаружили тела четверых человек. Среди погибших была 14-летняя девочка - дочь владельца транспортного средства.

Напомним, стихия разбушевалась в стране, есть жертвы.

Как сообщала Politeka, свирепая стихия унесла жизни пятерых: «спасатели достают бездыханные тела»

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