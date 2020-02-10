Скоростные катера столкнулись возле популярного среди туристов люксового курорта
Как передает Politeka.net, об этом российские СМИ информируют в своих Telegram-каналах.
Сообщается, что трагедия произошла рядом с популярным островным курортом Пхукет.
По информации журналистов, во время прогулки по реке столкнулись два скоростные катера, на борту которого находились туристы из Российской Федерации.
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На момент ЧП на борту находились 39 граждан России. Столкновение было настолько сильным, что 21 человек получил различные травмы.
Местные СМИ утверждают, что в результате столкновения катеров также погибли двое детей: шестилетняя девочка и 12-летний мальчик.
"Столкнулись два скоростных катера. На одном был только тайский экипаж, на втором – 39 российских туристов. Более 20 россиян получили травмы различной степени тяжести", – заявил заведующий консульским отделом дипмиссии Владимир Пронин и добавил, что некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, катер должен был забирать туристов у пристани, когда столкнулся с другим скоростным судном с пассажирами.
Ранее мы рассказывали о том, что под Днепром утонула легковушка с людьми. Известно, что трагедия произошла 12 января.
В селе Вишневое транспортное средство Toyota Land Cruiser Prado с людьми в салоне утонул в пруду. Спасатели получили информацию о жутком ДТП в 19:05 и на место трагедии сразу же направили дежурную бригаду.
Выяснилось, что люксовый автомобиль съехал в водоем во время следования по плотине пруда. Транспортное средство обнаружили в пяти метрах от берега на глубине 2-3 метра.
С помощью лебедки автомобиль вытащили на сушу. В салоне легковушки Toyota Land Cruiser Prado обнаружили тела четверых человек. Среди погибших была 14-летняя девочка - дочь владельца транспортного средства.
Напомним, стихия разбушевалась в стране, есть жертвы.
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