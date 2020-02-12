Последний раз подростка видели в школе

В Киеве вторую неделю не могут найти 16-летнюю девушку

Боднар Либерти27 января 2020 года ушла из учебного заведения и бесследно исчезла, с тех пор о ней нет никаких известий.

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Службу розыска детей.

Приметы пропавшей: на вид девочке 16-17 лет, рост 165 сантиметров, среднее телосложение, светло-русые волосы.

Была одета в темную куртку, голубые джинсы и черные угги.

Все, кто владеет хоть какой-то информацией, которая поможет в поисках девушки, просьба звонить на горячую линию Службы розыска детей по номеру 116 000. Для абонентов всех мобильных операторов звонки бесплатные.

Ранее мы писали о том, что в Харькове из детской больницы №19 сбежал 15-летний Вячеслав Еремин. Ситуацию с побегом усугубляет тот факт, что он страдает психическим расстройством.

О пропаже подростка сообщили врачи больницы на Большой Панасовской, где Славик Еремин проходил обследование с 6 февраля.

Подросток может быть в районе ТРЦ «Украина», станций метро «Студенческая» и «Академика Барабашова».

Приметы: был одет в оранжевую футболку, черные брюки, темную куртку и белые кроссовки.

В полиции просят всех, у кого есть какая-либо информация о разыскиваемом, сообщить об этом по телефонам (057) 712-50-22 - дежурная часть, (095) 659-73-95 - ювенальная превенция (Карина Владимировна) или 102.

Мы также рассказывали, что в Павлограде на Днепропетровщине пропал без вести 60-летний мужчина. Папуга Петро Семенович исчез еще в 2019 году 24-го декабря. В селе Левадки он вышел из дома и не вернулся.

Полиция Днепропетровщины просит всех, кому известны любые подробности обратится на горячую линию «102», а также по номерам 099-921-51-60, 066-520-09-07.

Напомним, на Одесчине пропала девушка при загадочных обстоятельствах.

Как сообщала Politeka, харьковские копы нашли пропавшую школьницу в соседней стране.

Также Politeka писала, что на Львовщине таинственно исчез подросток, поднята тревога.