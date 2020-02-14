Несмотря на разруху, которую принесла Россия на Донбасс, здесь до сих пор готовы продать душу за материальные блага, и неважно, что они от оккупанта

О феноменальной любви некоторых жителей ОРДЛО к дармовщине на своей странице в Фейсбуке рассуждает известный блогер, правозащитница и переселенка с Донбасса Елена Степовая. Причем эта любовь ломает не только их жизни, но и судьбы их детей.

За примером она не стала далеко ходить и рассказала о трагедии, которая обрушилась на семью ее кумы, брат которой пошел в «ополчение» в 2014 году. До войны у него была работа, жил в родительском доме, а жена ушла из-за его мягкости и слабохарактерности. «Русский мир» ему не нравился и воевать за него мужчина не собирался.

Однако его мать, увидев, как сын соседки пригнал той целую машину окорочков, водителя которой «ополченцы» убили, закатила истерику и начала приводить в пример детей знакомых, которые пошли в «ополчение» и приносят домой гуманитарку, пригоняют украденные авто и дарят сворованные вещи. А в дальнейшем все ждали Путина, который придет и будет героям Донбасса давать квартиры и машины, бесплатный газ и продукты.

В результате мужчина не выдержал ежедневных упреков и пошел воевать. Ему «повезло», что был знаком с Болотовым, первым главарем «ЛНР», который взял парня с судимостями к себе.

Однако радость матери от такого карьерного роста ребенка была недолгой. Его убили в Луганске. Женщине за сына дали 10 тысяч рублей и поставили «герою» бесплатно памятник. Тем не менее, она до сих пор без ума от Путина и России, и каждый год счастлива от гуманитарного пайка дважды в год.

И таких историй, подчеркивает, автор, тысячи. За гуманитарку бьются не только бедняки, но и вполне себе состоятельные люди в норковых шубах.

«За халяву, за кусок гнилого хлеба, который дадут бесплатно, здесь критическое большинство (не все, вот прошу вас не быть рупорами Кремля - не все) готовы целовать руки не только Путину, но и Дьяволу. Если здесь марсиане будут раздавать помощь в виде зажаренных донбасян – будут брать, целовать, убивать друг друга, писать доносы, чтобы получить больше», – отмечает Степовая.

Если бы вы знали, дорогие читатели, сколько жителей Донбасса сломали свою судьбу, жизни своих детей из-за банальной... Gepostet von Олена Степова am Mittwoch, 12. Februar 2020

Напомним, объявлена массовая охота на жителей Донбасса.

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