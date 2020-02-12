Российские оккупанты пошли на очередную подлость на территории Донбасса

В ОРДЛО наблюдается массовый отток людей на территорию России после получения паспортов страны-агрессора, поэтому власти "ДНР" начали отлов тех, кто хочет покинуть оккупированную территорию.

В частности российские оккупационные администрации требуют списки сотрудников предприятий в Донецкой и Луганской областях.

Об сообщили на сайте Министерства обороны Украины.

Главная цель таких действий состоит в том, чтобы определить мобилизационный резерв из-за некомплекта подразделений террористов на фронте.

В сообщении сказано, что отсутствие необходимого количества резервистов создало у оккупантов предпосылки к срыву запланированных учебных сборов в первом квартале 2020 года на базе соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

"Для недопущения дальнейшего оттока мобилизационного ресурса российской оккупационной властью предусматривается введение дополнительных ограничений по выезду граждан призывного возраста на территорию России", - отмечают в Министерстве обороны Украины.

Также ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин повторяет действия Иосифа Сталина перед войной и готовится к рывку на Донбассе.

Такое мнение выразил консультант по стратегии и аналитик Владимир Стус. По его словам, изменения в Конституции это не план России, а "выход из окопов".

"Фактически они отменяют ту структуру власти, которая была и развязывают себе руки. Когда Сталин готовился к войне он делал то же самое. Путин вышел из окопов, он готовится к рывку. Все согласятся на условия России и тогда исполнится голубая мечта - Ялта -2", - считает эксперт.

Напомним, ситуация на Донбассе резко изменилась, боевики пошли на новую подлость

Как сообщала Politeka, озверевшие оккупанты на Донбассе расстреляли бойцов ВСУ из артиллерии.

Также Politeka писала, что девушка погибшего на Донбассе бойца ВСУ огорошила признанием.