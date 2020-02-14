Украинский моряк загадочно пропал прямо во время рейса после конфликта с капитаном-россиянином

О пропаже украинца в море сообщили на странице благотворительной организации «Ассоль» в Фейсбук.

Как выяснилось, украинец Александр Горяев 8 февраля исчез с борта сухогруза «Виктория» в нейтральных водах Персидского залива. Судно с моряком направлялось в Иран. Об этом рассказали родственники Александра.

Выяснилась также и весьма неприятная деталь: накануне пропажи у моряка разгорелся конфликт с новым капитаном судна – гражданином России.

«Родные жалуются, что инцидент произошел 08.02.2020г.., Однако представитель крюинговой компании сообщил родным данную весть 13.02.2020г..- тем самым оттянул время на поиск родного человека. После списания Капитана и старпома, на их место пришли граждане России из Ростова-на-Дону, с которыми у пропавшего Горяева А.А. были недоразумения, об этом Горяев А.А. сообщил родным в телефонном разговоре 23.01.2020г.», - сообщается в публикации.

Сестра и жена украинца считают, что его пропажу пытаются «замять». Они рассказали, что коллеги заметили, что Александра нигде нет гораздо раньше, чем говорится в официальном сообщении. Известно, что украинец был на ужине, а позже должен был заступить на вахту, однако, когда другие моряки пришли его будить, в каюте 2-го помощника капитана не оказалось.

«У капитана и старпома из России был мотив не найти украинского моряка - для видимости судно сделало круг в районе предполагаемого места исчезновения и проследовало в ближайший порт. И только придя туда сообщили о том, что с борта исчез член экипажа», - говорится в публикации фонда помощи морякам.

Поиски Александра продолжаются.

Отметим, что ранее стало известно, что во время атаки украинского катера "Бердянск" в ноябре 2018 года Россия применяла вертолеты.

Россия во время захвата малого бронированного артиллерийского катера "Бердянск" в ноябре 2018 года применяла вертолеты. Катер был пробит снарядом, выпущенным с воздуха.

Об этом говорят результаты баллистической экспертизы нанесенных повреждений. Данные экспертизы на заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности 13 февраля предоставил украинский дипломат Игорь Лоссовский.

Напомним, стрельба с вертолетов РФ по украинским морякам: ЧП в Черном море.

Как сообщала Politeka, корабль из Китая зашел в Одессу, фото: что известно о моряках, которые заболели накануне.

Также Politeka писала, что моряк из Одессы таинственно исчез за границей, фото: "на связь не выходит с прошлого месяца".