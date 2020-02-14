Во время атаки украинского катера "Бердянск" в ноябре 2018 года Россия применяла вертолеты

Об этом пишет "Укринформ".

Россия во время захвата малого бронированного артиллерийского катера "Бердянск" в ноябре 2018 года применяла вертолеты. Катер был пробит снарядом, выпущенным с воздуха.

Об этом говорят результаты баллистической экспертизы нанесенных повреждений. Данные экспертизы на заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности 13 февраля предоставил украинский дипломат Игорь Лоссовский.

"Пробоина в бронекатере "Бердянск" возникла в результате прямого попадания бронебойным снарядом, выпущенным из ударного вертолета Ка-52 ВМФ России", – заявил он.

Отметим, что КА-52 имеет неформальное второе название Аллигатор из-за внешнего сходства. Это российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения.

Лоссовский добавил, что другие два корабля, которые Россия вернула в 2019 году, – МБАК "Никополь" и буксир "Яны Капу" – отправлены на завод для ремонта.

Напомним, что в результате атаки россиян катер "Бердянск" получил серьезные повреждения - на нем были пробиты ходовая рубка и гальюн, машинное отделение, поврежден левый двигатель, главный распределительный щит электроэнергии разобран, разбита система распознавания.

Сильно пострадал буксир "Яны Капу", поскольку все приборы в ходовой рубке вскрыты и разбиты, универсальная система водяной защиты частично разобрана, отсутствует кабель берегового питания и другие кабели, дизель-генератор, розетки и плафоны.

Ранее мы писали, россияне опозорились с оправданиями за похищенные вещи с захваченных украинский катеров "Бердянск" и "Никополь", а также с буксира "Яны Капу". Об этом рассказал адвокат украинских моряков Николай Полозов.

По его словам, следователи ему объяснили, что суда стояли 10 месяцев практически без присмотра, поэтому "все сгнило из-за влажности".

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