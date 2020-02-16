Полиция разыскивает двух подростков, которые пропали в Обуховском районе Киевской области

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Facebook Национальной полиции в Обуховскогм районе

Полиция разыскивает двух несовершеннолетних парней - семнадцатилетнего Даниила Куцана и шестнадцатилетнего Романа Микитюка, которые пропали 14 и 15 февраля.

Оба подросткоа покинули свои дома и до сих пор о их местонахождении ничего не известно. Полицейские опубликовали фото и осбые приметы парней.

Пропавший в городе Украинка Даниил Куцан при росте 170 см имеет худощавое телесложение, овальное лицо, русые волосы и карие глаза. Он был одет в белую худи с капюшоном, кроссовки и темные спортивные штаны.

В комментариях под постом полиции пользователи соцсети уже сообщили, что видели парня с неким мужчиной.

Роман Микитюк пропал в селе Григорьевка. Ему на вид 16-17 лет при росте 175 сантиметров и худощавом телосложении. У парня квадратное лицо, темные, вьющиеся волосы и темные глаза. Также стоит обратить внимание, что Роман носит очки и слуховой аппарат. Микитюк был одет в зимнюю желтую куртку, серую шапку, спортивные штаны черного цвета и желтые ботинки.

При наличии любой информации о местонахождении подростков в Нацполиции просят сообщать на спецлинию "102".

Напомним, что вто время, как в Киеве разыскивается пропавший бесследно подросток, он спокойно себе живет на съемной квартире.

Александр Скуба заявил, что ему все равно на собственные поиски. По словам несовершеннолетнего, он просто решил жить отдельно от родителей и арендовал квартиру.

Примечательно, что на странице "Розыск детей ГУНП в г. Киеве" в Facebook информация о розыске Скубы все еще была актуальной 14 февраля, после публикации соответствующей переписки.

Напомним, под Киевом неадекват нападает на людей, фото мужчины.

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