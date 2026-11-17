Пенсійний фонд може помилитися, коли рахує виплати. Якщо пенсіонер вважає, що йому нарахували менше, ніж належить, він має право вимагати перевірки розрахунку та перерахунку пенсії.

Перевірити правильність нарахованої пенсії може кожен пенсіонер. Якщо людина вважає, що Пенсійний фонд неправильно визначив розмір виплат, вона має право вимагати перевірки розрахунку та оскаржувати помилки.

Як повідомляють Українські новини, розмір пенсії залежить від стажу, заробітку та коефіцієнтів, які бере для розрахунку фонд. Якщо десь закралася помилка, людина може роками отримувати менше, ніж їй належить, і навіть не знати про це.

Найзручніше почати перевірку з електронного кабінету на порталі Пенсійного фонду portal.pfu.gov.ua. У розділі про пенсійну справу видно, який стаж зарахований і який заробіток узяли для розрахунку виплати.

Як перевірити розрахунок пенсії

Якщо даних в електронному кабінеті бракує, можна звернутися до територіального органу ПФУ за місцем проживання та письмово попросити детальний розрахунок пенсії.

У відповіді має бути видно, який стаж врахували, який заробіток узяли за основу і як отримали підсумкову суму. Порівнявши ці дані зі своєю трудовою книжкою, людина може побачити, чи все фонд зарахував правильно.

Що робити, якщо знайшли помилку

Коли помилку видно, треба подати до Пенсійного фонду заяву про перерахунок. До неї додають документи, які підтверджують правильні дані: трудову книжку, довідки про заробіток, архівні документи.

Якщо фонд відмовляє або не виправляє помилку, пенсіонер має право звернутися до суду. У таких справах суди нерідко стають на бік людини та зобов'язують ПФУ зробити перерахунок.

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